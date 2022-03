Jessica Haller klagt über Rückenprobleme: „So geweint vor Schmerzen“

Von: Alica Plate

Jessica Haller hat derzeit mit heftigen Rückenschmerzen zu kämpfen © Screenshot/Instagram/jessica_haller

Umzugschaos bei Jessica Haller. Die Ex-Bachelorette versinkt derzeit im Packchaos - nun streikt auch noch ihr Körper. Auf Instagram gesteht sie derzeit heftige Rückenschmerzen zu haben.

Ibiza - Jessica Haller (31) hat derzeit viel um die Ohren. Die ehemalige „Bachelorette“ versinkt nicht nur im Packchaos, sondern muss nebenbei auch noch im Büro Bewerbungsgespräche führen und auch ihre Tochter braucht ganz viel Aufmerksamkeit. Für ihren Körper schien die aktuelle Situation zu viel des Guten gewesen zu sein - seit Tagen hat die 31-Jährige mit heftigen Rückenschmerzen zu kämpfen, wie tz.de berichtet.

Jessica Haller im Packwahn

In ihrer Instagramstory vom 11. März macht Jessica Haller das Ausmaß deutlich: „Es ist quasi so, dass ich von morgens bis abends am Packen bin - es ist einfach so viel zu tun. Sah nach viel weniger aus, aber am Ende des Tages ist es doch viel mehr als gedacht. Wir haben jetzt so viele Kisten.“ Zudem sei Töchterchen Hailey derzeit extrem anhänglich und braucht ganz viel Aufmerksamkeit ihrer Mama.

Eine Situation, die derzeit alles von dem TV-Star abverlangt. Doch noch ist kein Ende in Sicht - etliche Kisten müssen noch gepackt werden und das neue Haus braucht zudem noch einen neuen Anstrich. Jessica versucht zwar, alles zu wuppen, doch ihr Körper macht ihr nun einen Strich durch die Rechnung.

Jessica Haller hat mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen

„Ich will überhaupt nicht jammern, aber ich bin am Anschlag. Weil ich Hailey und die Kisten trage, Sport mache, hat mein Rücken einfach gesagt - okay Jessi es reicht“, so die 31-Jährige. Die Verzweiflung darüber ist ihr dabei definitv anzusehen.

Denn die Schmerzen in ihrem Rücken seien derzeit extrem stark, weshalb sie sich bei einem Osteopathen in Behandlung gegeben hat. „Das ist alles gerade alles nicht so leicht, vor allen Dingen mit meinem Rücken. Habe heute Morgen so geweint vor Schmerzen. Ich hoffe, dass mir diese Behandlung heute geholfen hat“, bringt sie ihre Follower auf den neusten Stand.

Jessica Haller unzufrieden mit ihrem Longbob

Doch nicht nur die Rückenschmerzen scheinen sie derzeit zu belasten - denn Jessica Haller hat sich kürzlich dazu entschieden, ihre langen Haare abzuschneiden. Doch an den Longbob kann sie sich einfach nicht gewöhnen.

