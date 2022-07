Jessica Haller mit knallroten Haaren kaum wiederzuerkennen

Nur eine Perücke: Auch Jessis Bekannter hat plötzlich rote Haare © Instagram/Jessica Haller

In einem Instagram-Reel präsentiert Jessica Haller einen komplett neuen Look: Mit knallroten Haaren tanzt sie zu My Humps von den Black Eyed Peas

Ibiza – Jessica Haller (32) wurde mit einer hellbraunen Wallemähne mit blonden Strähnchen bei „Der Bachelor“ bekannt. Immer braungebrannt lebt die junge Mutter heute mit ihrem Ehemann Johannes Haller (34) und der gemeinsamen kleinen Tochter auf Ibiza. Auf Instagram hält Jessica ihre wachsende Fangemeinde stets auf dem Laufenden, was ihr Privatleben und ihre Karriere angeht. Doch auch für ein lustiges kleines Video hat die ehemalige „Bachelorette“ offenbar zwischendurch mal Zeit!

Auf ihrem offiziellen Social-Media-Account veröffentlichte Jessica Haller nämlich jetzt ein neues Reel, das sie mit einem bisher ungesehenen Look zeigt: Knallrote Haare machen die Reality-TV-Darstellerin beinahe unerkennbar, die zwei dazugehörigen sportlichen — und ziemlich knappen — Looks sind so auch nicht unbedingt der Style der 32-Jährigen. Der Clip ist untermalt mit dem Song „My Humps“ von den „Black Eyed Peas“, zu dem Jessica synchron ihre Lippen bewegt und eine astreine Choreographie hinlegt. Offenbar hat die Fernsehschönheit noch so einige versteckte Talente!

Bei ihren Fans kommt Jessica Haller mit ihrem gewagten Look ziemlich gut an

Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt schnell, dass Jessica Hallers zahlreiche Follower den neuen Look ihres Idols augenscheinlich ziemlich gut finden. „OMG ich liebe das Reel“, steht da beispielsweise zu lesen. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Ab auf die Bühne!“ Und es ist nicht zu leugnen, dass der kurze Clip ziemlich unterhaltsam daher kommt. „Mega! Du bist der absolute Hammer und wie toll du wieder aussiehst“, findet eine weitere Userin.

„Perücke?“ will ein Fan außerdem wissen. Kaum vorzustellen, dass es sich bei den knallroten Haaren à la „Arielle, die Meerjungfrau“ wirklich um den neuen Style der eleganten TV-Schönheit handelt. Doch bei den zahlreichen positiven Kommentaren und Rückmeldungen könnte Jessica Haller es sich mit der neuen Frisur ja vielleicht doch nochmal überlegen!