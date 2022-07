„Johannes erlaubt es mir nicht“: Jessica Haller wünscht sich rote Haare

Teilen

Jessica Haller wünscht sich rote Haare © Instagram/Jessica Haller

Rote Haare? Jessica Haller enthüllte, dass sie sich ihre Mähne färben will. Die Partnerin von Johannes Haller verriet, dass ihr Liebster kein Fan der Typveränderung sei.

Ibiza – Lässt sie sich auf eine Typveränderung ein? Jessica Haller (32) könnte in Bezug auf ihr Privatleben im Moment nicht glücklicher sein – im Mai 2021 wurden sie und ihr Liebster Johannes Haller (34) zum ersten Mal Eltern. Sie haben eine kleine Tochter mit dem Namen Hailey-Sue (1).



Auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die blonde Schönheit ihre Follower jetzt daran teilhaben, dass sie sich eine optische Veränderung mit roten Haaren wünsche. In einem Clip in ihren Instagram-Stories zeigte sich die Influencerin in einem roten T-Shirt und schrieb: „Ich will rote Haare.“

Die TV-Persönlichkeit erklärte auch, dass sie sich eine feurige Mähne insbesondere immer dann wünsche, wenn sie rote Kleidung trägt. Sie enthüllte: „Leute, fühlt ihr rot auch so sehr wie ich? Manchmal will ich rote Haare, wenn ich so was Rotes anhabe, dann denke ich mir, rote Haare wären eigentlich ganz cool.“ Sie schwärmte weiter: „Wie krass wäre das, wenn ich das einfach machen würde? So krass knackige rote Haare.“

Ist Johannes Haller dageben?

Die Mama einer Tochter gab zunächst jedoch zu, dass sie zu der möglichen Typveränderung manchmal einfach nicht den Mut habe. Sie verriet: „Aber ich trau’s mich dann einfach nicht.“ Daraufhin fügte sie aber hinzu, dass sie sich den neuen Haar-Look doch trauen würde, wobei ihr Partner aber kein großer Fan von roten Haaren bei ihr sei. „Die Sache ist die, ich glaube, Johannes erlaubt es mir nicht“, erklärte der Star. Es bleibt also abzuwarten, ob die Beauty den Schritt wagt und sich demnächst mit einem komplett neuen Haar-Look zeigen wird!