„Erkennt durch das Bearbeiten dein Gesicht nicht“: Fans zerreißen Bikini-Bild von Jessica Haller

Von: Alica Plate

Jessica Paszka postet Bikini-Bild - Fans machen ihr Vorwürfe © Screenshot/Instagram/jessica_haller

Jessica Haller versorgt ihre Fans auf Instagram regelmäßig mit heißen Schnappschüssen im knappen Bikini. Ihr neuster Post wird dabei im Netz ganz schön zerrissen.

Ibiza - Jessica (31) und Johannes Haller (34) sind nach ihrem Deutschlandbesuch zurück in ihrer Wahlheim Ibiza und haben dabei einiges zu tun. Denn das TV-Paar muss wegen Eigenbedarf ihr Appartment räumen. Doch auf der Insel eine neue Bleibe zu finden, gestaltet sich gar nicht so leicht.

Doch auf Jessicas Instagramprofil ist von all dem Stress keine Spur. Die 31-Jährige postet lieber fleißig Bikini-Bilder. Dabei musste sich die hübsche Brünette nun erneut heftigen Vorwürfen stellen. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Fans werfen Jessica Paszka vor, ihr Gesicht bearbeitet zu haben

„In the Jungle. Eine Woche das Leben von Wilma Feuerstein. Ich hab’s geliebt“, schwelgt Jessica Haller auf Instagram in Erinnerung an ihren Mexiko-Urlaub. Dazu postet die junge Mutter ein Bild von sich, auf dem sie einen knappen, schwarzen Bikini trägt und vor einem Spiegel steht. Um ihre Hüfte hat sie lässig ein kleines Tuch gebunden. Doch bei den Fans scheint dieser heiße Schnappschuss nicht ganz so gut anzukommen.

Etliche Fans werfen Jessica Haller vor, ihr Bild bearbeitet zu haben © Screenshot/Instagram/jessica_haller

Denn erneut werden Vorwürfe laut, dass Jessica mit den verschiedensten Apps Gesicht und Körper bearbeitet hat. „So viel zum Thema FaceApp“, kommentiert ein Instagram-Nutzer. „Man erkennt durch das bearbeiten Dein hübsches Gesicht nich“, steigt ein anderer mit ein, während ein dritter meint: „Das erste Bild ist doch viel zu stark bearbeitet. Traurig.“

Jessica Haller macht ihren Hatern klare Ansage © Screenshot/Instagram/jessica_haller

Gemeine Kommentare, denen Jessica ein Ende setzen möchte, weshalb sie in ihrer Story klarstellt: „Werde hier immer die für mich schönsten Bilder posten, wem das nicht passt, darf gern gehen.“ *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA