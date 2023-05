Jetzt auch die Egli! Schlagersängerin Beatrice Egli hat einen neuen Podcast - alle Infos

Teilen

„Volles Risiko“ ist das aktuelle Motto der Schweizer Sängerin Beatrice Egli. Ganz in diesem Sinne wagt sie sich nun an ein neues Projekt: einen eigenen Podcast! © IMAGO / Jan Huebner

„Volles Risiko“ ist das aktuelle Motto der Schweizer Sängerin Beatrice Egli. Ganz in diesem Sinne wagt sie sich nun an ein neues Projekt: einen eigenen Podcast!

Dass Beatrice Egli (34) gern ab und zu mal auf Risiko spielt, hat sie ihren Schlager-Fans schon verraten. Sie liebt neue Herausforderungen, und hat sogar schon das Matterhorn bestiegen. Nun stürzt sich die einstige DSDS-Gewinnerin in ein neues Wagnis: Sie startet mit ihrem eigenen Podcast, der „Egli Extrem“ heißen wird.

Schon diese Woche soll es die erste Ausgabe geben, denn am Donnerstag, den 25. Mai wird die Sängerin zum ersten Mal auf Sendung gehen. Zu hören ist der Podcast dann auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Apple Podcast, Spotify oder Deezer. Auf diesen können neugierige Fans auch bereits jetzt den Trailer anhören.

„Egli Extrem“: Darum gehts

Auch auf ihrem Instagram-Profil hat die Schweizer Sängerin schon ordentlich für ihre neueste Unternehmung geworben. So fragt sie in ihrer aktuellen Story ihre Fans, ob sie sich denken können, wer als erster Gast in ihrem Podcast kommen wird. Ihre Follower dürfen schon einmal raten und ihre Tipps in die Kommentare schreiben.

In jeder Folge will Beatrice Egli übrigens auf eine bekannte Person treffen, mit der gemeinsam sie sich laut Pressemitteilung in „ein Abenteuer“ stürzen wird. Jede Folge soll unter einem Motto stehen, das zu einem Es soll „Adrenalin, Emotionen und ... Überraschungen“ geben, heißt es weiter. Auf jeden Fall wird es auch in jeder Episode ein tiefgründiges Gespräch geben.