„Jetzt mal ehrlich: Lang oder kurz?“: Melissa Naschenweng zeigt sich ohne Extensions

Melissa Naschenweng überrascht jetzt auf Instagram mit einem ungewohnten Look. Sie hat sich die Extensions entfernen lassen und, bevor auch schon wieder die neuen reinkamen, schnell ein Foto für ihre Fans geknipst.

Graz - Melissa Naschenweng (32) diskutiert jetzt mit ihren Fans auf Instagram ihre Haarlänge. „Jetzt mal ehrlich: Lang oder kurz?“, fragt sie ihre Community auf der Social-Media-Plattform. Die Sängerin hat sich von ihrem Lieblingsfriseur „Dieter- the one and only“, wie sie ihn bezeichnet, neue Extensions verpassen lassen. Doch mitten im Prozess schießt sie noch ein Bild für ihre Fans von ihrer Naturhaarlänge. Melissa scheint der Look mit den Extensions besser zu gefallen, denn sie fühlt sich mit langen Haaren wohler.

Der Schlagerstar lobt ihren Friseur und informiert ihre Fans: „Seine Dieter Ferschinger Extensions trag ich mittlerweile seit über 2 Jahren und ich bin super happy damit! Wenn man bedenkt, was meine Haare alles aushalten müssen.“ Auch viele ihrer Fans scheinen mit ihr einer Meinung zu sein und kommentieren „lang“ unter Melissas Foto. Die Musikerin lässt deshalb unter dem Pic direkt eine Empfehlung da: „Also liebe Mädls, wenn ihr mal Lust auf langes, dichtes Haar habt, kann ich euch Dieter ans Herz legen!“

Melissa Naschenweng zeigt ihre Naturhaarlänge ohne Extensions

Auch wenn viele ihrer Fans sich sicher sind und die langen Haare favorisieren kommt es dennoch zu Unstimmigkeiten. Ein paar Menschen aus Melissas Community können sich nicht entscheiden. „Liebe Melissa ich kann mich nicht entscheiden, mir gefällt einfach beides sehr gut“, kommentiert ein User. Ein anderer Fan schreibt: „Dir steht einfach Beides!“