Jürgen Drews fast nicht wiederzuerkennen: Jetzt reagiert Joelina

Von: Jonas Erbas

In einem TikTok-Clip, den seine Tochter Joelina jüngst teilte, sah Schlagerstar Jürgen Drews stark verändert aus. Nun herrscht Klarheit bezüglich seiner augenscheinlichen Verwandlung.

Dülmen – Eigentlich hatte sich Jürgen Drews (78) im vergangenen Jahr krankheitsbedingt aus dem Showgeschäft zurückgezogen, trotzdem sorgt der „König von Mallorca“ nach wie vor in unregelmäßigen Abständen für Schlagzeilen – so auch zuletzt: In einem TikTok-Video seiner Tochter Joelina wirkte Drews deutlich verjüngt und trat damit ungewollt teils heftige Spekulationen unter den Schlagerfans los. Die erkannten den „Ein Bett im Kornfeld“-Sänger kaum wieder.

Jürgen Drews plötzlich faltenfrei? Seine Tochter Joelina postet Beweisfoto

Verwunderte Kommentare wie „Ist das wirklich Jürgen Drews? Sieht so anders aus!“ reihten sich unter dem TikTok-Video nahtlos aneinander, die Verwirrung war groß. Für Aufklärung sorgt nun Joelina Drews selbst, die den Clip ursprünglich gepostet hatte, um ihrem Papa darin ihre neue Musik zu präsentieren. Die interessierte ihre Follower allerdings deutlich weniger als der plötzlich faltenfreie Schlagerstar.

In einem zweiten Video reagiert Joelina nun auf die Spekulationen um ihren Vater: „Da keiner glaubt, dass mein Papa und ich das wirklich sind, zeige ich euch ein ungefiltertes Bild von meinem Papa. Das war im September“, erklärt die 28-Jährige und fügt als Beweis prompt ein aktuelles Foto von Jürgen Drews an, auf welchem der Mallorca-Entertainer so aussieht, wie man ihn kennt. „Da seht ihr alle Falten, nur damit ihr wieder beruhigt seid“, scherzt die Nachwuchs-Sängerin.

Keine Schönheits-OP bei Jürgen Drews: Joelina erklärt verjüngtes Erscheinungsbild

Die Theorie, Jürgen Drews habe sich einer Schönheitsoperation unterzogen, weist Joelina zurück: „Er hat nichts machen lassen!“ Die Erklärung für das viel diskutierte Video ist weitaus profaner: „Ich hatte vergessen, den Filter auszuschalten“, so die als unter dem Pseudonym Joedy bekannte Musikerin über das faltenfreie Erscheinungsbild ihres Papas.

Lachfalten warten am Freitag (24. November) und Samstag (25. November) indes auf TV-begeisterte Schlagerfans: Der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ geht diesmal eine Stunde länger. Verwendete Quellen: tiktok.com/@ichbinjoelina