„Jetzt reicht’s“: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha spricht nach Kritik offen über ihre Essstörung

Auf Instagram machten sich Fans bereits Sorgen um Lisha Savage © Instagram/lisha_and_lou_the_originals

Um in ihr Hochzeitskleid zu passen, wollte „Goodbye Deutschland“-Star Lisha Savage abnehmen. Auf Instagram machten sich Fans bereits Sorgen um die Influencerin. Jetzt spricht sie in einem Interview offen über ihre Essstörung.

Mallorca - Lisha Savage hat ihrem Ehemann Lou zum zweiten Mal das Ja-Wort gegeben und wollte, um in ihr perfektes Hochzeitskleid zu passen, abnehmen. Mit einer radikalen Diät hat sie bisher fast 20 Kilo verloren. Gegenüber RTL äußert sie sich jetzt in einem Interview auf Mallorca offen zu ihrer Diät und auch zum Thema Essstörung. Lisha ist sich selber über ihr stark verändertes Äußeres im Klaren. „Das ist schon eine Riesen-Veränderung, so von der kurvigen Lisha“, sagt die Influencerin im Interview.

Dennoch ist sich Lisha über die Wirkung, die ihr Äußeres auf vor allem Mädchen und junge Frauen hat, bewusst. Wenn sie Kommentare von diesen liest, die ihr sagen, wie „schön dünn“ sie doch sei, fühlt sie sich sichtlich unwohl. Der Reality-TV-Star hat nämlich selber an einer Essstörung gelitten und merkt die Folgen davon immer noch. Sie gibt offen zu: „Ich war sehr dünn als Kind, wirklich sehr dünn, und trotzdem war ich irgendwie immer der Meinung, ich wäre nicht dünn genug [...] Ich glaub’, aus so einer Essstörung kommt man nie so wirklich raus, glaub’ ich, bin ich bis heute nicht.“

Nach Sorge der Fans spricht Lisha offen über ihre Gewichtsabnahme und Essstörung

Die Fans begannen bereits, sich große Sorgen zu machen. Diese wurden vor allem von Lishas Instagram-Post an Halloween ausgelöst, der deutlich zeigt, wie schmal sie geworden ist. „Bitte achte auf dich & mach dich nicht kaputt“, schreibt eine Userin. Die Ex-„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin sagt aber selber: „Jetzt reicht’s wirklich, dünner will ich nicht werden.“ Auch Ehemann Lou Savage bestätigt: „Sie hat früh genug die Kurve bekommen.“