„Jetzt schon ein Ohrwurm“: Fans feiern neues Lied von Maite Kelly

Teilen

Das neue Lied von Maite Kelly (43) kommt bei ihren Fans sagenhaft gut an © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Maite Kelly hat einen neuen Song veröffentlicht. Die Fans sind von „Ich brauch einen Mann“ begeistert und feiern die 43-Jährige.

Das neue Lied von Schlagerstar Maite Kelly (43) kommt bei ihren Fans sagenhaft gut an. Die Musikerin wurde weltweit bekannt als Teil der Band „The Kelly Family“. Die Pop- und Folkgruppe gab circa 20 Jahre lang Konzerte in Europa und Nordamerika. Maite Kelly ist das zweitjüngste Kind der Familie und hat 11 Geschwister. Die Sängerin hat sich mittlerweile selbstständig gemacht und eine Solokarriere gestartet. Ihr neuer Song „Ich brauch einen Mann“ kam am 13. Januar heraus.

In ihrem Schlager-Song singt die 43-Jährige: „Ich brauch’ einen Mann mit Herz und Verstand, der alles kann, er packt auch an. Er weiß, das Leben ist Liebe, das Leben ist schön.“ Erst 2017 hatte sich die Sängerin von ihrem Mann Florent Raimond (44) getrennt und kurz darauf scheiden lassen. Ihr Ex-Mann ist mittlerweile wieder verliebt und hat mit Designerin Kaone Mabina eine Tochter. Maite Kelly ist noch Single oder hat zumindest noch keine offiziellen Aussagen über eine mögliche neue Liebe getroffen. Ihr Lied weist jedoch darauf hin, dass die 43-Jährige offen für einen neuen Mann in ihrem Leben ist.

Die Fans bestätigen: Der Song taugt zum Ohrwurm

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Die Fans sind begeistert von dem Song und zeigen das auch auf Instagram. So postete die Sängerin einen kurzen Ausschnitt ihres neuen Liedes und jemand kommentiert: „Ein richtig schöner Song. Danke Maite! Weiter so!“ Ein anderer Follower schreibt begeistert: „Ich liebe dieses Lied sehr!“ Jemand anders meint: „Der Song ist so schön, jetzt schon ein richtiger Ohrwurm.“ Mit ihrem Lied „Ich brauch einen Mann“ scheint die Schlagersängerin bei ihren Fans einen Nerv getroffen zu haben und wird gefeiert.