Jill Lange erhebt Vorwürfe gegen DSDS: Instagram-Reichweite soll über Weiterkommen entscheiden

Reality-TV-Sternchen Jill Lange kann selbst nicht verstehen, wie sie es bei DSDS in die Top 15 geschafft hat. Sie macht der Produktion schwere Vorwürfe.

Schon wieder sorgt Jill Lange (22) für Stress bei DSDS! Die Reality-TV-Bekanntheit erregte in den letzten Monaten große Aufmerksamkeit, nachdem sie Sexismus-Vorwürfe gegen Jury-Urgestein Dieter Bohlen (68) laut machte. Der Poptitan hatte die einstige „Ex on the Beach“-Kandidatin beim Casting beleidigt und ihr vorgeworfen, nur auf „Fame“ aus zu sein. „Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?“, lauteten die krassen Worte des Musikproduzenten. Jill wehrte sich daraufhin tränenüberströmt in einem Instagram-Video und erhielt unter anderem Rückendeckung von Bohlens Kollegin Katja Krasavice (26). Die beiden Juroren zofften sich sogar öffentlich.

Trotz allem ist Jill immer noch im Rennen um den Superstar-Titel. Nach den Recalls auf Mallorca und in Bangkok ging es für die DSDS-Kandidaten ins thailändische Urlauberparadies Phuket. Auch dort wählte die Jury Jill überraschend in die nächste Runde. Mittlerweile befindet sich die Ex-„Are You the One“-Teilnehmerin bereits unter den letzten 15 Kandidaten – trotz wackeliger Performance und Jury-Kritik. Stattdessen mussten einige talentierte Sänger und Sängerinnen die Koffer packen und den Wettbewerb verlassen.

Rose Ndumba, Aileen Sager und Jill Lange (v.l.) performen auf dem „Rooftop“ des „Sindhorn Midtown“ Hotels in Bangkok, dem ersten Set des Recalls in Thailand, den Song „Control“. © RTL/Markus Hertrich

Jill Lange: „Ich wusste, dass ich nicht die Beste war“

Eine Entscheidung, die Jill selbst nicht nachvollziehen kann. „Ich habe voll oft selbst nicht verstanden, warum ich weitergekommen bin. Ich stand da oft und dachte, ‚Was suche ich eigentlich hier?‘“, gesteht sie in einem Instagram-Video. Die Blondine habe sogar einige Male mit der Produktion gesprochen, da sie sich fehl am Platz fühlte. Das änderte aber bekanntlich nichts daran, dass sie Runde um Runde weiter kam.

„Ich habe der Produktion schon beim Casting gesagt, dass ich wie alle anderen behandelt werden möchte und nicht weiterkommen will, weil ich Reichweite habe“, betont Jill. Sie selbst ist davon überzeugt, dass genau das der Grund für ihren bisherigen Erfolg bei DSDS ist. „Ich bekomme gerade viel Hate ab, aber ich konnte nichts dafür, dass ich weitergekommen bin“, fügt die 22-Jährige hinzu.

Natürlich hätte sie auch aussteigen können. „Ich bin kein Mensch, der so leicht das Handtuch wirft. Aber ich wusste auch, dass ich da nicht die Beste war, und ich fand es ungerecht, dass gute Sängerinnen rausgeflogen sind. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden!“, räumt Jill ein.