Jimi Blue Ochsenknecht lässt sich Yeliz-Tatto überstechen - Liebesbeweis für neue Flamme

Teilen

Jimi Blue Ochsenknecht turtelt mit seiner Laura auf Instagram - Yeliz Koc gehört zu seiner Vergangenheit © jimbonader/Instagram

Liebestattoo für seine Neue! Jimi Blue Ochsenknecht hat sich sein Yeliz-Koc-Tattoo überstechen lassen. Das Motiv steht für seine neue Flamme.

Berlin – Tattoo-Klatsche gegenüber seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (28): Jimi Blue Ochsenknecht (30) hat sich seinen alten Tattoo-Liebesbeweis mit einem neuen Motiv überstechen lassen. Der „Diese Ochsenknechts“-Prominente ließ seine Follower jetzt mit einem Instagram-Posting an seinem neuen Tattoo teilhaben, das er sich als Liebesbeweis für seine neue Flamme, die Rennfahrerin Laura Marie Geissler (23), stechen ließ.



Im Rahmen eines süßen Geburtstags-Postings, mit dem der Star seiner neuen Liebsten zu ihrem Ehrentag gratulierte, ist am Ende des Videoclips das neue Tattoo des Stars zu bewundern. Bei dem Motiv für die neue Frau an seiner Seite handelt es sich um den romantischen Schriftzug „If lost please return to Laura“ (dt.: „Bei Verlust bitte an Laura zurückgeben“).

So sah das alte Tattoo aus © Instagram/Yeliz Koc

Jimi Blue Ochsenknecht ließ sich Yeliz Koc-Tattoo überstechen

Bei seinem alten Tattoo, das er sich für seine Verflossene Yeliz Koc (28) hatte stechen lassen und das jetzt von dem neuen Liebesbeweis überstochen wurde, entschied sich der Schauspieler für ein Morsecode-Motiv auf seinem Unterarm. Und auch die ehemalige Freundin der TV-Persönlichkeit hatte sich als Hommage an den Vater ihres Kindes einen Morsecode stechen lassen. Das Tattoo gehört mit dem Liebesbeweis an seine neue Flamme nun jedoch der Vergangenheit an. Es bleibt abzuwarten, ob sich auch Jimis Ex demnächst von ihrem Motiv aus alten Zeiten verabschieden wird.