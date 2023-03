Jimi Blue Ochsenknecht machte auf Hochzeit seiner Schwester einen Heiratsantrag

Jimi Blue Ochsenknecht

Jimi Blue Ochsenknecht hat sich getraut: Seiner Freundin Laura-Marie Geissler machte er einen Heiratsantrag – jedoch ausgerechnet auf der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne!

Das richtige Timing ist bekanntlich alles im Leben. Eigentlich hätte Jimi Blue Ochsenknecht (31) diese Lebensweisheit bekannt sein müssen. Immerhin ist er Schauspieler und Rapper und daher auf ein gutes Timing angewiesen. Seine Fans zeigten sich nun allerdings entsetzt über den Zeitpunkt seines Heiratsantrags. Um die Hand seiner Freundin Laura-Marie Geissler (24) soll Ochsenknecht nämlich ausgerechnet auf der Hochzeit seiner eigenen Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22) angehalten haben!

+ Jimi Blue Ochsenknecht hat seiner Liebsten Laura-Marie Geissler die Frage aller Fragen gestellt – und das ausgerechnet auf der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne. © IMAGO/Gartner; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)

Diese zeigte sich laut bild.de wenig begeistert über die Aktion: „Ey Jimi, du kannst das gerne machen. Aber nicht auf unserer Hochzeit, das ist unser Tag.“ Dass am Tag der Tage nicht immer alles glattläuft, gehört wohl irgendwie dazu. Aber dass einem die Show vom eigenen Bruder gestohlen wird? Auch Cheyennes Ehemann Nino konnte die Aktion kaum fassen. Laura-Marie zeigte sie ihrer Bald-Schwägerin Cheyenne sogar ihren Ring. Jimis Schwester zeigte sich da wenig begeistert, denn an ihrer eigenen Hochzeit sollte doch wirklich nur sie im Mittelpunkt stehen! Was haben sich die beiden nur dabei gedacht?

Rotzfrech? Laura Marie zeigt Jimis Schwester Cheyenne nach Verlobung ihren Ring

Fans wissen bereits seit Längerem, dass es bei Jimi Blue gerne mal schnell zur Sache geht: Zuletzt war seine Beziehung zur einstigen Bachelor-Kandidatin Yeliz Koç (29) bei den Fans Thema. Die beiden waren im Sommer 2020 ein Paar geworden – und nur wenige Monate später verkündeten sie bereits die Ankunft ihres Nachwuchses! Doch das Liebes-Glück hielt nicht lange. Das Paar trennte sich noch vor der Geburt der kleinen Snow im Oktober 2021. Schon kurze Zeit später hatte Jimi dann mit Laura-Marie seine neue Liebe gefunden.

Die jetzige Blitz-Verlobung überraschte die Fans des Schauspielers daher sicher wenig. Die beiden Turteltauben kennen sich seit noch nicht einmal einem Jahr! Die Rennfahrerin kann dabei offenbar gut mit Jimi Liebes-Tempo mithalten und hat einfach „Ja“ gesagt. Und schon im Vorfeld der jetzigen Enthüllungen hatte ein glitzernder Klunker an Lauras Ringfinger auf Instagram für wilde Spekulation gesorgt. Dass es jedoch zum Hochzeits-Eklat kommt, hätte wohl niemand für möglich gehalten. Die Neugierigen unter uns können die Szene selbst am 20. März in der sechsten Folge der Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ sehen. Bleibt zu hoffen, dass der Familien-Zoff bis dahin zu Ende ist.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Gartner; IMAGO/Eventpress (Fotomontage)