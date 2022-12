„Dreckig, teilweise kaputt“: Joachim Llambi beschwert sich über Münchner Hotel

Von einem Fünf-Sterne-Hotel hätte sich Joachim Llambi mehr erhofft: Der „Let‘s Dance“-Juror ist stinksauer auf die Luxus-Unterkunft „Roomers“ in München.

Joachim Llambi (58) ist berühmt-berüchtigt für seine spitze Zunge. Bei „Let’s Dance“ fürchten sich die Kandidaten vor allem vor dem strengen Urteil des Tanzsportlers. Doch auch jenseits des Jury-Pults hält der TV-Star mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Auf Instagram rechnet er nun schonungslos mit dem Münchner Fünf-Sterne-Hotel „Roomers“ ab. Der Aufenthalt dort sei ein wahrer Albtraum gewesen. „Was für ein schlechtes Hotel!“, wettert der Halb-Katalane gegen die Hotelkette. Dazu postete er ein Foto der Eingangstür.

Doch was war eigentlich passiert? Gleich beim Check-in habe er sich über die schlechte Organisation ärgern müssen. „Die rechte Hand wusste nicht, was die linke tut, dauerte 20 Minuten“, so Llambi. Auch das Zimmer sei äußerst bescheiden ausgefallen. „Sehr klein, Dusche funktioniert teilweise nicht“, zählte er weiter auf.

Joachim Llambi: „Der Laden sieht mich nie wieder!“

Damit nicht genug: Als Llambi den Aufzug nehmen wollte, gab es ebenfalls Pannen. Die Tür war defekt, weshalb er die Treppe runterlaufen musste. Blöd war nur, dass er ein Zimmer im fünften Stock hatte – und dann auch noch drei Gepäckstücke nach unten schleppen musste. Noch dazu sei das Treppenhaus „dreckig“ und „teilweise kaputt“ gewesen. Für den Wertungsrichter ein echtes Unding. Selbst das Frühstück konnte Llambis Wünschen nicht genügen. Dieses habe es morgens nämlich erst ab 7.30 Uhr gegeben. „Großartig, wenn man als Geschäftsreisender früher unterwegs ist“, merkte er sarkastisch an.

Umso gnadenloser fällt sein Fazit zu dem Fünf-Sterne-Hotel aus, das eigentlich den höchsten Komfort und Luxus bieten sollte. „Insgesamt nicht mal 2 Sterne wert, absolut meiden. Für das Geld sieht mich der Laden nie wieder!“, wetterte Llambi. Das Hotel selbst hat noch nicht auf die Vorwürfe reagiert. Dafür wurde es von anderer Seite verteidigt. Moderatorin Laura Karasek (40) kommentierte unter Llambis Post: „Muss ich widersprechen - ich liebe das Roomers Munich.“ Möglicherweise hatte der Juror einfach nur Pech bei seinem Aufenthalt…