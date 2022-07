Joachim Llambi stinksauer über Flughafen-Chaos - RTL-Star fordert Konsequenzen

Von: Jessica Jung

Joachim Llambi meckert auf Instagram über das Flughafen-Chaos. © Herbert Bucco/Imago

Joachim Llambi ist dafür bekannt, seine ungeschönte Meinung bei „Let‘s Dance“ kundzutun. Doch anstelle von Tanzchoreografien, beschwert er sich nun über das Flughafen-Chaos. Hier mehr lesen:

Die Sommerferien sind im vollen Gange und erschweren die aktuelle Situation an den Flughäfen noch mehr. Das bemerkt auch Joachim Llambi und wütet auf Instagram über das Chaos am Frankfurter Flughafen, wie RUHR24 weiß.

Das Bild, welches der Juror von „Let‘s Dance“ auf seinem Profil teilt, zeigt die aktuelle Realität an deutschen Flughäfen: Überfüllte Hallen und zahlreiche Koffer, die überall herumstehen. Doch für den Personalmangel hat der Promi offenbar kein Verständnis. Er schreibt genervt „Was ist in diesem Land los? So kenne ich es nicht seit 57 Jahren… Flughäfen überfüllt, herrenlose Kofferberge ohne Ende, Verspätungen fast bei jedem Flug, das Gleiche bei der Deutschen Bahn! Keiner will die Verantwortung tragen und es gibt höchstens mal ein Entschuldigungsschreiben von irgendwelchen Vorstandsvorsitzenden“. Llambi fordert nun offenbar Konsequenzen.