„Ein schönes Gefühl“: Sarah Engels und Ehemann Julian haben einen neuen Job 

Es geht sportlich zu

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Habeck schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sarah Engels und ihr Ehemann Julian zeigen sich im Netz stets total verliebt. Doch auch beruflich ist das Ehepaar offenbar ein richtig gutes Team – und wagt sich an eine neue Herausforderung.

Köln – Seit ihrer Hochzeit vor zwei Jahren meistert das Ehepaar Sarah Engels (30) und Julian Engels (30) zusammen den Alltag. Die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Solea (1) krönte das Liebesglück im Dezember 2021. Nun haben die beiden offenbar Lust auf ein weiteres Abenteuer – und entscheiden sich für einen neuen Karriereweg.

Neue Challenge: Bei Sarah und Julian Engels geht‘s sportlich zu

Nahezu täglich macht Sarah Engels Sport und beweist bei ihren regelmäßigen Work-outs, dass sie genauso fit ist wie ihr Ehemann und Fußballspieler Julian Engels. Im Netz zeigen sich die beiden immer wieder bei ihren schweißtreibenden Trainingseinheiten. Nun schlagen sie auch beruflich eine sportliche Richtung ein. „Wir haben unsere Fitnesstrainer B Lizenz erfolgreich gemeistert und sind nun echt erleichtert. Das war gar nicht so leicht wie gedacht und wir haben bis in die Nächte dafür lernen müssen. (…) Ein schönes Gefühl, wieder eine neue Challenge als Team mit dir gemeistert zu haben, Amo“, freut sich die Sängerin auf Instagram über den Karriere-Meilenstein als Paar.

Sarah und Julian Engels haben auch schon große Pläne, was sie mit der Fitnesstrainerlizenz anstellen wollen: Sie tüfteln an einem Trainingsplan für ihre Fans. „Für uns war es super wichtig, euch mit unserem Sportprogramm nicht nur zu motivieren und mit euch gemeinsam Spaß zu haben. Sondern auch ein gewisses Grundwissen zu haben und euch damit hoffentlich einen kleinen Mehrwert bieten zu können“, stellt die zweifache Mutter in Aussicht. Wann genau ihr Work-out erscheinen wird, steht noch nicht fest.

Doppeltes Eheglück bei Sarah und Julian Engels Sarah Engels ist auch nach zwei Jahren Ehe noch so glücklich mit ihrem Julian, dass sie dem Fußballer sogar zweimal das Ja-Wort gab. Während ihres Urlaubs auf Bali erneuerten Sarah und Julian Engels im April ihr Ehegelübde. Nach der Zeremonie richtete die Sängerin auf Instagram romantische Worte an ihren Liebsten: „Ich würde dich immer wieder heiraten“, zeigte sie sich megahappy.

Auch im Alltag ein Team: Sarah und Julian Engels teilen gern ihr Liebesglück

Im Web beweisen Sarah und Julian Engels immer wieder, dass sie ein eingespieltes Team sind. Auf Instagram kann ihre Community mitverfolgen, wie sie den Alltag mit zwei Kindern zusammen meistern. Neben der gemeinsamen Tochter Solea mischt auch Sarahs Erstgeborener Alessio (7) das Leben der beiden mächtig auf. Bei der Erziehung verlässt sich Sarah Engels dabei allen voran auf ihr Bauchgefühl, wie sie kürzlich in einer Social-Media-Fragerunde enthüllte.

Neben Beruf und Kindern ist es dem Ehepaar dabei unglaublich wichtig, sich auch Zeit zu zweit zu gönnen. Die intimen Momente teilen sie dann auch bereitwillig mit ihren Fans. Im April grüßten Sarah und Julian Engels z.B. mit einem sinnlichen Tanzvideo aus dem Bali-Urlaub und sorgten damit für Aufsehen. Verwendete Quellen: Instagram/sarellax3

Rubriklistenbild: © Instagram/sarellax3