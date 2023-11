Der Hebammen-Star muss jobben

Von: Maria Zsolnay

Als Hebamme Toni spielte er sich in die Herzen der Zuschauer. Vorallem der weiblichen, die Leo Reisinger noch immer vergöttern. Der smarte Schauspieler (Toni, männlich, Hebamme) würde gern mit der Rolle weitermachen – doch „die Filmbranche liegt am Boden. Jeder sucht einen Job, die Produktionsfirmen entlassen reihenweise Leute“, so Reisinger, der selbst unter der Filmflaute zu leiden hat. „Ich habe drei Kinder, ich muss arbeiten. Deshalb bin ich jetzt als Aushilfe in der Großmarkthalle bei Früchte Feldbrach eingestiegen“, erzählt er im Gespräch mit der tz. „Und ich helfe auch im Gasthof Jägerwirt in Aufhofen regelmäßig als Kellner aus.“

Der 45-Jährige ist sich nicht zu schade, Jobs anzunehmen, die wenig bis gar nichts mit der Schauspielerei zu tun haben. „Aber ich schiebe keinen Frust. Es ist wie eine Prüfung. Hauptsache, ich bleibe mir treu.“

Die Arbeit in der Großmarkthalle hat den Künstler allerdings inspiriert: „Ich schreibe jetzt gerade an einem Buch. Es spielt in der Großmarkthalle, es geht um Liebe, um Geschäfte, um die Mafia“, verrät er. Im kommenden Herbst soll der Schmöker fertig sein, bis dahin „muss ich noch in die Tasten hauen, aber es geht gut voran.“ Leo Reisinger lebt mit seiner Familie im idyllischen Warngau bei Holzkirchen. Neben der Schauspielerei hat er noch diverse Bands.

