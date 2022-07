„Stört mich in meiner Privatsphäre“: Joelina Karabas bittet Fans keine heimlichen Fotos zu machen

Joelina Karabas macht ihren Followern bei Instagram eine klare Ansage © Instagram: joelinakrbs

Das Leben als Influencerin ist nicht immer leicht – davon kann Joelina Karabas ein Lied singen. Sie wünscht sich, dass keine heimlichen Fotos von ihr gemacht werden.

Auf Instagram folgen Joelina Karabas (23) rund 65.000 Follower, die sie regelmäßig mit Updates über ihr Leben auf dem Laufenden hält. Der „Goodbye Deutschland“-Star (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) ist längst nicht mehr nur die Tochter von Danni Büchner (44), sondern hat sich eine eigene Karriere als Influencerin aufgebaut. Dass sie trotzdem ein Promi zum Anfassen ist, macht Joelina nun auf Instagram klar. Dort fragte sie ein Fan: „Darf man nach einem Foto fragen, wenn man dich trifft?“

Darauf gab sie eine eindeutige Antwort: „Ja klar, dürft ihr immer.“ Allerdings bat Joelina ihre Fans, einige Ausnahmen zu berücksichtigen und immer respektvoll im Umgang zu bleiben. „Außer ich bin zum Beispiel am Essen oder gerade auf der Arbeit im Stress oder es ist viel los“, zählte sie auf. Ganz besonders in einer Hinsicht wünscht sich die Mallorquinerin klare Grenzen. „Bitte macht keine heimlichen Bilder von mir“, legte sie ihren Followern ans Herz. „Das gehört sich einfach nicht und ich finde es unhöflich und man stört mich in meiner Privatsphäre.“

Bevor Fans also das Handy zücken, sollten sie Joelina immer erst fragen, ob es für sie in Ordnung ist – ein Wunsch, der äußerst nachvollziehbar ist. Denn auch als Influencerin will sie schließlich nicht klammheimlich abfotografiert werden.

Joelina Karabas hat kaum noch Zeit für ihre Fans

In den letzten Wochen war es eher ruhig auf dem Instagram-Account von Joelina Karabas. Grund dafür ist, dass die ehemalige „Shopping Queen“-Kandidatin einen neuen Job als Kellnerin angenommen hat. Weil derzeit Hauptsaison auf Mallorca herrscht, ist Joelina von früh bis spät beschäftigt und hat kaum noch Zeit für Social Media.

„Ich arbeite morgens und dann nachmittags nochmal bis abends. In der kurzen Pause weiß ich manchmal gar nicht, was ich machen soll“, berichtete sie ihren Fans kürzlich in ihrer Story. Obwohl der Job richtig anstrengend zu sein scheint, mache er Joelina „auch Spaß“. Tatsächlich habe die Body-Positivity-Verfechterin an ihrem neuen Arbeitsplatz schon den ein oder anderen Follower getroffen.