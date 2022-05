„Fühlt euch wohl“: Joelina Karabas zeigt nach OP ihre Figur in neuen Bikinis

Joelina Karabas ließ sich vor kurzer Zeit ihre Oberweite verkleinern. Auf Instagram präsentiert sie sich nun in neuen Bikini-Oberteilen und motiviert ihre Follower.

Mallorca – Joelina Karabas (23) unterzog sich vor wenigen Wochen einer Brustverkleinerung. Nach eigenen Angaben trug sie Körbchengröße E. Nun wendet sie sich mit einer motivierenden Nachricht an ihre Fans und spricht ihnen Mut zu.

Joelina Karabas setzt sich auf Instagram für Bodyshaming ein

Die Tochter von Danni Büchner steht schon seit einigen Jahren mit ihrer Mutter im Rampenlicht (alle Infos zur Familie um Danni Büchner). Auf Instagram hat sie sich mittlerweile ihre eigene Community aufgebaut und begeistert ihre knapp 66.000 Follower täglich mit Einblicken in ihr Privatleben. Die Plattform nutzt sie zum großen Teil auch, um sich für das Thema Bodyshaming starkzumachen und ihren Fans Mut zuzusprechen.

So auch in ihrer jüngsten Instagramstory. Dort präsentiert sie stolz ihre verkleinerte Oberweite in neuen Bikinis. „Man braucht keinen perfekten Körper, um einen Bikini anzuziehen. Ab in den Bikini und raus!“, motiviert Joelina ihre Follower.

„Ihr solltet euch für nichts schämen. Lasst euch bitte nicht irritieren“, führt sie fort. Schließlich appelliert sie an ihre Community: „Zieht an, was ihr möchtet und fühlt euch wohl!“, und damit hat Joelina vollkommen recht.

Der 23-Jährigen ist kein Thema unangenehm. In einer Instagramstory gibt sie ihren Fans Tipps, wie sie im Sommer Schweißfüße vermeiden können. Dabei verrät Joelina Karabas, sie kann auf ihr Fußdeo nicht verzichten. Verwendete Quellen: Instagram.com/joelinakrbs