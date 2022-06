„Etwas sehr rot“: Joelina Karabas klagt über Sonnenbrand von Kellnerjob

Joelina Karabas hat sich bei der Arbeit einen Sonnenbrand zugezogen. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/joelinakrbs

Joelina Karabas arbeitet seit Kurzem als Kellnerin auf Mallorca. Die Tochter von Danni Büchner holte sich dabei einen Sonnenbrand. Jetzt fragt sie ihrer Follower um Rat.

Palma - Joelina Karabas (23; alles über die „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner) hat seit Kurzem einen Kellnerjob in ihrem Wohnort in Mallorca. Dabei heißt es viel unter der Sonne arbeiten - die Büchner-Tochter hat dabei mit Sonnenbrand zu kämpfen.

Joelina Karabas bittet Follower um Hilfe, weil sie Sonnenbrand trotz LSF 50 bekam

„Ich musste heute so viel Aftersun drauf machen, weil ich mich einfach verbrannt habe. Nicht, weil ich am Strand lag oder am Pool, sondern einfach bei der Arbeit“, erzählt Joelina Karabas auf Instagram in ihrer Story. „Obwohl ich da sogar 50+-Creme (Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50+, Anm.d.Red.) aufgetragen habe, hat es nicht so viel gebracht“, gibt die 23-Jährige Einblicke.

Joelina Karabas schreibt in die Bildunterschrift zu ihrer Story: „Sehe aus wie ein Krebs“. Weiter zeigt sie: „Man sieht, glaube ich: es ist etwas sehr rot.“ Weiter bittet sie ihre Follower um Tipps für gute Sonnencreme.

Als Rettung trug Joelina Karabas dann viel After Sun Balsam mit Aloe Vera auf, wie sie berichtet. „Es wird langsam braun“, so Joelina Karabas.

Kürzlich unterzog sich Joelina Karabas einer Brustverkleinerung. Mit dem Resultat ist sie sehr zufrieden: „Lieb das Ergebnis jeden Tag mehr“, so Joelina Karabas. Verwendete Quellen: instagram.com/joelinakrbs