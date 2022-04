„Nicht die hellste Kerze“: Joelina Karabas trinkt am Abend Energiedrink

Ob das eine gute Idee ist? Joelina Karabas gönnt sich vor dem Schlafegehen einen Energydrink © Instagram: joelinakrbs

Energiedrink am Abend: Joelina Karabas witzelte darüber, dass sie „nicht die hellste Kerze“ sei, weil sie das Getränk trank. Der Star war wegen der Aktion abends hellwach.

Mallorca – Anregender Energiedrink am Abend! Joelina Karabas (23) scherzte darüber, dass sie sich noch am späten Abend eines der wachmachenden Getränke gönnte. Die Tochter von Danni Büchner (44) hatte sich zuvor für eine Brustverkleinerung entschieden, bei der sie von Kameras begleitet wurde.



Die Influencerin ließ ihre Follower jetzt in ihren Instagramstorys daran teilhaben, dass sie nachts noch einen Energiedrink trank. Die „Goodbye Deutschland“-Prominente schien sichtlich verblüfft von ihrer Aktion zu sein und machte sich über sich selbst lustig, indem sie verkündete: „Leute, dass ich ab und zu nicht die hellste Kerze auf der Torte bin, weiß ich ja, aber wieso nehme ich mir abends ein Redbull?“ Ihrem Posting fügte sie zudem augenzwinkernd ein lachendes Emoji hinzu. Bei so viel Energie wird die Wahl-Mallorquinerin sicherlich kaum ein Auge zugedrückt haben!

Die Schönheit erzählte zudem scherzend, dass sie diejenige gewesen sei, die auf die Idee mit dem anregenden Energiedrink kam. „Aber wer kommt auf die Idee, sich um eins ein Red Bull reinzuknallen? Ja, ich“, verriet der Star mit einem selbstironischen Blick in die Kamera. In ihren darauffolgenden Instagram Stories ist sie dabei zu sehen, wie sie es sich in ihrem Bett gemütlich gemacht hat und sich gespannt die neue Folge von „Kampf der Realitystars“ anschaut.