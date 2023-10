Zu wenig Karten verkauft: Jürgen Drews‘ Tochter Joelina muss Auftritt absagen

Teilen

Das ist bitter: Aufgrund mangelnder Nachfrage musste Promi-Tochter Joelina Drews ihren geplanten Gig in einem Münchner Club kurzfristig absagen.

München – Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Genau wie ihr berühmter Vater Jürgen Drews (78) verfolgt auch Joelina Drews (28) eine Musikkarriere. Im Gegensatz zu dem selbst ernannten „König von Mallorca“ singt die Nachwuchssängerin aber keine Schlagermusik, sondern Pop. Erst vor kurzem hat Joelina ihre neue Single „Raumschiff“ veröffentlicht. Außerdem gibt sie regelmäßig Konzerte. Ihr geplanter Auftritt in München erwies sich allerdings als Pleite: Offenbar wollte niemand zu dem Gig kommen.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Eigentlich hätte die Drews-Tochter am Donnerstagabend (5. Oktober) als Support der Mannheimer Hip-Hop-Künstlerin Zavet (28) in der bayerischen Landeshauptstadt auftreten sollen. Nun musste das Konzert im Milla-Club notgedrungen gecancelt werden. In ihrer Instagram-Story gab Joelina bekannt: „Leider musste Zavet die Show am 5.10. in München absagen. Ich hätte unfassbar gerne als Support für euch gespielt!“ Wer gerne zu einem der anderen Konzerte gehen wolle, solle sich direkt bei Zavet melden.

Joelina Drews: Konzerttickets von geplatztem Auftritt werden rückerstattet

Joelina teilte außerdem das Statement ihrer Musikerkollegin, die sich zu dem bitteren Show-Aus äußerte. „Ich mach es kurz und knapp, es wurden leider zu wenige Ticktes verkauft, so dass wir die Show leider absagen müssen. Ich würde zwar auch vor wenigeren Leuten spielen, jedoch lässt es sich finanziell nicht umsetzen. Es ist zwar super schade, aber ich spiele bestimmt nächstes Jahr in eurer Nähe“, heißt es darin. Wer schon Karten gekauft habe, werde automatisch vom Ticketanbieter über die Rückerstattung informiert.

Oje: Ihren Auftritt in München musste Joelina Drews wegen mangelnder Ticketverkäufe absagen. © IMAGO/Photopress Müller; IMAGO/Sven Simon (Fotomontage)

Allzu traurig scheint Joelina aber nicht über die Konzert-Absage zu sein: In ihrer aktuellen Story feiert sie fröhlich mit Freunden auf dem Oktoberfest.

Kürzlich verriet Schlagerstar Andreas Martin, dass er wie Jürgen Drews an einer unheilbaren Krankheit leidet. Verwendete Quellen: Instagram/ ichbinjoelina