Jörg Pilawas Tochter Emmy (21) bekommt Hauptrolle in Spielfilm

Teilen

Jörg Pilawa mit Ehefrau Irina Pilawa und Tochter Emmy Pilawa © IMAGO/VISTAPRESS / G. Chlebarov

Aufregende Neuigkeiten aus dem Hause Pilawa: Die älteste Tochter des TV-Moderators hat sich eine vielversprechende Filmrolle geangelt.

Das macht Papa Jörg Pilawa (57) ordentlich stolz! Aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Irina Pilawa hat der TV-Moderator drei Kinder: Emmy (21), Nova (18) und Juri (11). Seine älteste Tochter Emmy zieht es nun genau wie ihren berühmten Vater ins Rampenlicht. Allerdings tritt sie nicht in die Fußstapfen ihres Papas und versucht sich als Moderatorin. Stattdessen arbeitet Emmy daran, eine Karriere als Schauspielerin aufzubauen.

Und ihre Bemühungen scheinen sich bereits jetzt ausgezahlt zu haben: Das junge Talent wird die Hauptrolle in einem neuen Spielfilm übernehmen. Diese aufregenden Neuigkeiten machte die Künstleragentur, bei der Emmy Pilawa unter Vertrag ist, auf Instagram bekannt. Auch einige Details über das Filmprojekt sind bereits bekannt. Neben einer Porträtaufnahme der 21-Jährigen heißt es: „Unsere Nachwuchsschauspielerin Emmy Pilawa steht ab November für einen tollen Spielfilm in einer Hauptrolle vor der Kamera. Das Projekt wird in Costa Rica gedreht.“

Weitere Informationen sind bisher nicht bekannt. So müssen die Fans darüber rätseln, um was es in dem Streifen gehen könnte und wer mit Emmy vor der Kamera steht. Auch wann der Film erscheint und bei welchem Fernsehsender er gezeigt wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall scheint die Newcomerin einen beeindruckenden Job an Land gezogen zu haben – und das in ihrem jungen Alter.

Jörg Pilawa trennte sich dieses Jahr von seiner Ehefrau

Jörg Pilawa scheint also alles richtig gemacht bei der Erziehung seiner Tochter. Im Mai dieses Jahres wurde öffentlich, dass sich der TV-Star nach 16 Jahren Ehe von seiner Frau Irina getrennt hat. Der Grund für das Beziehungsaus ist allerdings nicht bekannt. „Da meine Mandanten ihre Privatsphäre auch im Hinblick auf das Wohl der gemeinsamen Kinder unbedingt schützen möchten, werden sie sich zu dem Thema nicht weiter äußern und bitten darum, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen“, sagte eine Anwältin des Paars damals.

Pilawa hat einen weiteren Sohn, der aus seiner ersten Ehe mit seiner damaligen Frau Kerstin stammt. Von dieser ließ sich der Quizmaster 2000 scheiden.