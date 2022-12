Jörn Schlönvoigt stolz: Tochter Delia ist fünf Jahre alt

Teilen

Jörn Schlönvoigt zeigt sein Töchterchen im Netz. © Instagram/Jörn Schlönvoigt

Jörn Schlönvoigt ist seit fünf Jahren schon stolzer Papa. Auf Instagram postet er jetzt ein herzerwärmendes Video zur Feier des fünften Geburtstags seiner Tochter Delia.

Berlin – Ganze fünf Jahre ist es schon her als Jörn Schlönvoigt (36) und Hanna Schlönvoigt (36) Eltern ihrer geliebten Tochter Delia wurden. Auch wenn die beiden mittlerweile nicht mehr zusammen sind, kümmern sie sich gemeinsam rührend um ihren Nachwuchs. Jetzt feiert Delia nämlich ihren fünften Geburtstag. Hannah kündigte bereits vorab an, dass sie die Kleine mit einer Einhorn-Torte überraschen wird. Auch Jörn zeigt auf Instagram seinen Fans, wie stolz er auf seine Tochter ist.

Der Schauspieler postete in seiner Instagram-Story ein Video, dass das Geburtstagskind an ihrem großen Tag zeigt. Auch einen Video-Post auf dem sozialen Netzwerk widmet er seiner Kleinen mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch, Liebe meines Lebens“. Das zuckersüße Video zeigt Ausschnitte aus den letzten fünf Jahre seiner Tochter. Mit dem Cover von dem bekannten One-Direction-Song „Night Changes“, das dem Post unterlegt ist, zeigt er, wie schnell die Zeit mit Delia vergangen ist. Vom Baby, dass an der Flasche nuckelt ist bis hin zum coolen Kleinkind, dass mit Sonnenbrille genüsslich an der Limo schlürft.

Jörn Schlönvoigt feiert den fünften Geburtstag seiner Tochter Delia

Unter Jörns Instagram-Post freuen sich die Fans mit dem stolzen Papa und richten Delia ihre Glückwünsche aus. „Wow, schon fünf Jahre? Krass. Herzlichen Glückwunsch nachträglich“, kommentiert ein Fan. Eine andere Userin schreibt: „Herzlichen Glückwunsch an die kleine Maus, viel Glück und Gesundheit und ganz viele Geschenke.“ Um die Geschenke braucht sich wohl erstmal niemand Sorgen zu machen, denn für diese haben Mama und Papa schon gesorgt. Auch für Delias Glück und Gesundheit werden die stolzen Eltern sicherlich immer ihr Bestes geben.