Joey Heindle tritt mit neuem Song im ZDF-Fernsehgarten auf

Der Frühling steht vor der Tür – und somit auch der ZDF-Fernsehgarten. Mit einer brandneuen Single im Gepäck wird Joey Heindle dem Publikum einheizen.

Joey Heindle (29) startet durch! Der Sänger veröffentlichte kürzlich seine neue Single „Glücksbringer“, mit der er jede Menge gute Laune verbreitet. Genau mit dieser fröhlichen Popnummer tritt der ehemalige DSDS-Kandidat bald beim ZDF-Fernsehgarten auf. Die aufregenden Neuigkeiten verkündete der Ex-Dschungelkönig in einem Instagram-Post. „Was ist eure Lieblingszeile aus meinem neuen Song ‚Glücksbringer‘? Der Frühling kommt und ich kann es kaum erwarten, im ZDF-Fernsehgarten mit dem neuen Titel bald aufzutreten“, verriet der Musiker. Wann genau das Live-Open-Air mit Andrea Kiewel (57) und Joey zu sehen ist, ist bisher nicht bekannt. „Das genaue Datum bekommt ihr noch“, versprach er seinen fast 94.000 Followern.

Die Fans sind jedenfalls schon jetzt Feuer und Flamme. „Ich finde das ganze Lied ist super gemacht. Gefällt mir sehr gut“, schwärmte eine Followerin. Dem konnte eine weitere nur zustimmen. „Für mich persönlich einfach dein bester Song. Mach weiter so. Dein Lied lässt mich strahlen und hat definitiv positive Energie in mir ausgelöst. Wenn es mir nicht gut geht, läuft ‚Glücksbringer‘ bei mir auf Dauerschleife“, schrieb die Userin.

Joey Heindle gewann 2022 „The Masked Singer Switzerland“

Andere bezeichneten den Song als „Weltklasse“ und lobten Joey für seine musikalische Weiterentwicklung in den letzten Jahren: „Du hörst dich so angekommen und gereift an.“ Ein Fan wollte von dem gebürtigen Münchner wissen: „Wann kommt endlich dein Album raus?“ Eine Antwort darauf blieb er seinen Followern bisher schuldig.

In jedem Fall läuft es bei Joey derzeit rund. Ende 2022 gewann er die Schweizer Ausgabe von „The Masked Singer“, bei der er als Tukan auftrat. „Nach zehn Jahren so einen Preis zu gewinnen, so eine Riesenshow, eine Charaktershow – das ist wirklich wie ein Oscar oder wie ein Echo, egal, es ist ein krasser Gewinn“, zeigte sich der ehemalige Castingshow-Kandidat nach seinem Sieg überwältigt. „Ich konnte allen zeigen, was in meinen Stimmbändern liegt und, dass ich singen kann.“