Joey Heindle bei „The Masked Singer“? Am Samstag startet die neue Staffel

Ist Joey Heindle bei ‚The Masked Singer‘ dabei? Fans sind sich sicher, dass der Star auf Instagram ablenken will.

Köln – Bald ist es wieder so weit: Die Masken werden ein letztes Mal poliert, die Bühne gewachst und vor dem heimischen Bildschirm werden die Brillen geputzt. Ab Samstag, 1. Oktober, werden die Zuschauer wieder genaustens hinschauen und sich auf jeden Hinweis stürzen, der verraten könnte: Wer steckt unter dieser Maske? „The Masked Singer“ ist auf ProSieben mit einer neuen Staffel zurück und verspricht noch mehr Geheimnisse als alle anderen Staffeln zuvor. Damit fängt die Sendung sogar schon beim Rateteam an. Wie immer wird Ruth Moschner (46) ihren Platz in der Mitte des Jury-Pults einnehmen, die Plätze rechts und links von ihr sollen aber jede Sendung wechseln. Sänger Rea Garvey (49) ist demnach kein festes Mitglied der Jury mehr. In der ersten Show werden Linda Zervakis (47) und Fanta-Vier-Star Smudo (54) gemeinsam mit Ruth rätseln. Wer in den Wochen danach in der Jury sitzen wird, ist aber wiederum für die Fans ein Rätsel.

Joey Heindle: Ablenkungsmanöver auf Instagram?

Ebenso rätselhaft sind dieses Jahr die Masken und die darunter steckenden Prominenten. Fans von Joey Heindle (29) sind sich jedoch schon jetzt sicher, dass ihr Lieblingspromi in einem der Kostüme stecken wird. Laut ‚Bild‘-Infos soll der Sänger dabei sein, was aber natürlich von keiner Seite bestätigt wurde oder bestätigt werden wird. Außerdem befindet sich Joey aktuell in Berlin, wo er an einer neuen Show arbeitet. Das zumindest verrät sein Instagram-Kanal, der allerdings auch eine Ablenkung sein kann. Zu einem Selfie von sich schrieb Joey: „Liebe Grüße aus Berlin. Ich bin fleißig mit den Dreharbeiten beschäftigt.“ „The Masked Singer“ wird in Köln gedreht, aber der Sänger wäre nicht der erste Promi, der mit Fotos aus anderen Städten oder sogar mit Fotos vor dem TV beim Schauen von „Masked Singer“ von sich ablenken will. Mal sehen, ob er tatsächlich unter einer der Masken steckt. Bisher hat die Produktion nur vier davon enthüllt: Eine Pfeife, einen Brokkoli, einen Roboter namens „No Name“ und das Walross Waltraut.