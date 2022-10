Joey Kelly unter Tränen: Nur eine Abreibung hätte seine Mutter retten können

Teilen

Im Rahmen Ihrer Dokusoap geben die Kelly Family Geschwister Joey und Kathy Einblicke in ihre schlimmste Zeit. © IMAGO/Oliver Langel Duesseldorf Germany

Im Rahmen Ihrer Dokusoap geben die Kelly Family Geschwister Joey und Kathy Einblicke in ihre schlimmste Zeit.

Paris – Im Rahmen ihrer Dokusoap „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“, ließ die berühmte Familie ihre Fans Einblicke in ihren Aufenthalt in Paris haben. Doch in der Folge, welche am 03 Oktober ausgestrahlt wurde, ging es auch um Joey Kellys schwerste Zeit.

Was ist passiert? Im Alter von 9 Jahren verlor der Kelly Family- Star 1982 seine geliebte Mutter. Barbara-Ann Kelly starb mit nur 36 Jahren an Brustkrebs. Zur Zeit der Diagnose war die Interpretin bereits mit Sohn Angelo (41) schwanger. Da der Fötus eine Chemotherapie nicht überstehen würde, fing Barbara-Ann erst nach der Geburt an, doch ein knappes Jahr später verlor sie den Kampf gegen den Krebs.

Joey Kelly berichtet von dem schicksalhaften Tag „Die Tür war zu, und ich hab unter der Tür durchgeguckt“. Des Weiteren soll der Vater versuchten haben, die Mutter wiederzubeleben. „Wir waren nervös“, fasst der 49-Jährige zusammen, der zusammen mit seiner Schwester draußen gespielt habe. Bei diesen Erinnerungen können weder Schwester Kathy (59) noch er die Tränen zurückhalten.

Die Großfamilie gab den Kindern halt

Vater Dan, welcher 2022 starb, zog mit seinen Kindern nach Paris, wo sie überwiegend in Hotels wohnten. Auch das Verhältnis zu ihrem Vater arbeiten die Geschwister auf. Die Beziehung zu ihrem Vater wird als schwierig beschrieben. Zwar konnte der Rest der Familie ihnen halt geben, aber man habe sich auch eingeengt gefühlt.

Besonders für Kathy ist die Aufarbeitung schwer. Am Grab ihres Vaters wollte sie nicht gefilmt werden. Es scheint, als habe die Sängerin ihm noch nicht ganz verziehen. Als Junge Frau musste heute 59-jährige viel Verantwortung übernehmen. Dan Kelly verfiel den Alkohol und zog immer öfters abends um die Häuser. „Für mich war das so klar - wenn ich ihn nicht ins Hotel kriege und die Polizei ihn findet, werden ihm die Kinder entzogen“, erinnert sich seine Tochter. Glücklicherweise schaffte der Vater den Absprung und die Kelly Family wurde mit ihrer Musik berühmt.