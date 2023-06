Joey Kelly verhilft Start-up aus „Höhle der Löwen“ zu Millionen-Umsatz

Von: Florian Schwartz

Mit dem Holzfahrrad in die „Höhle der Löwen“. Österreichisches Start-up MyEsel bekommt prominente Unterstützung von Sänger Joey Kelly.

Köln – Nachhaltigkeit ist auch in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ immer gerne gesehen. Nun hat sich das österreichische Start-up MyEsel vor die Jury gewagt. Das Konzept der DHDL-Kandidaten: Sie stellen Fahrräder aus Holz her und verzichten dabei auf herkömmliche Materialien, wie Stahl, Aluminium oder Carbon. Doch die Gründer Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer trumpfen noch mit einem weiteren Ass im Ärmel auf. Sie konnten für ihr Vorhaben noch ein Mitglied der Kultband „The Kelly Family“ gewinnen. Mit Sänger und Ausdauersportler Joey Kelly (50) erhoffen sich die Fahrradhersteller jetzt kräftigen Rückenwind.

Joey Kelly macht sich in der „Höhle der Löwen“ für Holzfahrräder stark

Dabei punktet das Holzfahrrad von MyEsel vor allem auch mit der Herstellung, wie businessinsider.de berichtet. Das Holz (in diesem Fall Birke) stammt aus den Waldgebieten in Oberösterreich, wodurch schon aufgrund kürzerer Lieferwege größere CO₂-Emissionen vermieden werden. Zudem speichert das Birkenholz das Treibhausgas Kohlendioxid. Ein weiterer Pluspunkt im Kampf gegen den Klimawandel. Ein weiterer Vorteil: Das Material bietet einen besseren Schutz gegen Vibrationen.

Das Holzgefährt hat auch schon seinen Härtetest unter prominenter Führung hinter sich. So soll Extremsportler Joey Kelly das Holzfahrrad auf einer Tour von Alaska nach Feuerland in Südamerika gefahren haben. Dabei war der Sänger so begeistert, dass er sich jetzt für MyEsel einsetzt und auch bei den Verhandlungen vor der DHDL-Jury als Fürsprecher stark macht.

MyEsel-Produzenten hoffen mit Joey Kelly auf großes DHDL-Investment

Die Firma um Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer umfasst derzeit 15 Mitarbeiter. Ihre Vision ist es, MyEsel zu einer europaweiten Fahrrad-Marke auszubauen. In der VOX-Sendung hofft das Start-up mithilfe von Joey Kelly auf ein Investment von 675.000 Euro. Im Gegenzug soll dem Investor ein Anteil von 15 Prozent am Unternehmen winken.

Prominenz im Vox-Studio: Joey Kelly begleitet bei „Die Höhle der Löwen“ die Gründer von „My Esel“. © Screenshot/RTL+/Die Höhle der Löwen/Folge vom 17. April 2023 (Fotomontage)

Erfolge hat das Team auch schon vorzuweisen. Bereits 2018 soll das Unternehmen laut Medienberichten einen Umsatz von 250.000 Euro gemacht haben. Ein Jahr später hatte der Umsatz der Firma schon die Millionen-Marke geknackt. Dabei beginnt die Preisspanne pro Rad bei mindestens 2.000 Euro und geht je nach Ausfertigung als E-Bike oder Sportfahrrad schon mal bis zu 4.000 Euro hoch. Und das Interesse an den nachhaltigen Drahteseln ist ebenfalls gestiegen: Allein 2021 wurden 1100 Fahrräder verkauft.

