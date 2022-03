Joey Kelly erfuhr erst mit 13 Jahren, dass er Halbgeschwister hat: „Thema, über das redet man nicht“

Joey Kelly erfuhr erst mit 13 Jahren von seinen Halbgeschwistern © Jens Kalaene dpa

„The Kelly Family“-Familiengeheimnis: Schlagerstar Joey Kelly verriet, dass er erst mit 13 erfuhr, dass er Halbgeschwister hat. Das Thema schien in der Familie des Musikers nicht zu existieren.

Lohmar – The Kelly Family-Mitglied Joey Kelly (49) offenbarte, worüber in seiner Familie eine lange Zeit lang nicht gesprochen wurde! Der ursprünglich in Spanien geborene Künstler ist seit 2005 mit seiner Ehefrau Tanja Niethen verheiratet und zieht mit ihr drei gemeinsame Kinder groß. In einem Interview in der „NDR Talk Show“ sprach der Star jetzt über ein lang gehütetes Familiengeheimnis der The Kelly Family, das ihm und seinen Geschwistern zunächst nicht erzählt wurde.



Der dreifache Vater enthüllte, dass er erst im Alter von dreizehn Jahren von seinen Halbgeschwistern erfuhr. Es war seine Cousine, die ihm schließlich mitteilte, dass einige seiner Geschwister nicht von seiner leiblichen und mit 36 Jahren verstorbenen Mutter Barbara-Ann Kelly, sondern von Dan Kellys († 71) erster Frau Joanne stammen. Bei den Halbgeschwistern des Stars handelt es sich um Caroline Kelly (60), Danny Kelly (61), Kathy Ann Kelly (59) und Paul Kelly (57). Der Prominente verriet: „Das war ein Thema, über das redet man nicht. Ich habe meinen Vater auch nie gefragt.” Es gab somit eine lange Zeit, in der er davon ausging, dass die ersten vier Kinder seines toten Vaters alle von seiner aus dem Leben geschiedenen Mutter kommen würden.

Joey Kelly spricht offen über Familiengeheimnis

Der The Kelly Family-Sänger fügte hinzu, dass das Thema bei Gesprächen innerhalb seiner Familie überhaupt nicht existiert habe und einfach verschwiegen wurde. Der Star verkündete: „Und das war ein Thema, das zu Hause quasi nicht existiert hat.” Auch seine Schwester Patricia Kelly (52) soll noch zahlreiche Jahre lang unwissend geblieben sein, wobei ihr sogar erst mit fünfundzwanzig Jahren von der ersten Frau ihres Vaters erzählt wurde. In der Öffentlichkeit hingegen war bekannt, dass es sich bei den Geschwistern einiger Kelly Family-Kids um ihre Halbgeschwister handelte, die aus der früheren Beziehung ihres Vaters entstanden.