Meine Kindheit mit Udo Jürgens

Von: Maria Zsolnay

Udo-Jürgens-Sohn John Jürgens auf der Wiesn.jpg © Achim Frank Schmidt

Mit Schwung packt John Jürgens seine 1,90 Meter auf das quietschgelbe Motorrad im Kinderkarussell. Vor über 50 Jahren fuhr er damit schon einmal im Kreis – da war er noch ein kleiner Bub und an der Hand von Mama Panja und Papa Udo ­Jürgens auf dem Oktoberfest unterwegs.

Für die tz hat er sich wieder ins Kinderkarussell gesetzt – nicht weil’s ihm so viel Spaß macht („bei allem, was sich im Kreis dreht, wird mir schnell schwindlig“), sondern weil es gilt, etwas ganz Besonderes aus dem Werk seines Vaters wieder zum Leben zu erwecken: Die Kinderlieder von Udo Jürgens († 80), die der legendäre Sänger und Entertainer Anfang der 1970er-Jahre komponiert hat. Für die Texte konnte er James Krüss gewinnen, damals schon ein ausgezeichneter Kinderbuchautor (u.a. Timm Thaler). Wo waren die Lieder bisher? „Auf Schallplatten. Doch das war vor 50 Jahren und die Lieder sind ein wenig in Vergessenheit geraten. Jetzt haben wir einen Teil wieder hervorgeholt, ausgewählt und digitalisiert“, so John.

Wir – das sind Udos Kinder John und Jenny, heute 59 und 56 Jahre alt, damals, 1971 gerade mal sieben und vier Jahre jung und mit den Songs von Udo aufgewachsen. „Es sind keine Kinderlieder im herkömmlichen Sinne, mit kleinen, albernen, grünen Männchen.“ Es seien vielmehr einfühlsame, intelligente Lieder, die Kinder bestärken und beflügeln.

„Er hatte den Wunsch, Kindern Spaß zu bringen, hatte aber auch eine Botschaft für sie“, erklärt John. „Zum Beispiel in dem Lied Blumen blühen überall gleich. Sprich, ob es Paris oder Kiew ist, Kinder sind überall Kinder, die spielen wollen, die glücklich sein wollen, obwohl sie in verschiedenen Ländern leben, unterschiedlich aussehen und andere Sprachen sprechen.“

Deshab seien die Lieder auch zeitlos. „Unterhaltung bedeutete für meinen Vater auch immer Haltung. Papa hat sich immer was getraut, er hat immer den Mund aufgemacht.“

So war er auch im Privatleben: „Er hat uns Kinder angehört, hat uns ernst genommen“, erinnert sich John im Gespräch mit der tz. „Er hat sich auf unseren Level begeben.“

Udo Jürgens war damals schon ein Superstar, die Erziehung überließ er hauptsächlich Ehefrau Panja. „Er war gefühlt 80 Prozent weg, aber doch irgendwie immer präsent.“ Gemeinsame Wiesn-Besuche waren schon aus Zeitgründen etwas Besonderes. „Damals war es entspannter, meine Eltern saßen im Zelt – aber nicht in irgendeinem VIP-Bereich – und wir sind zu den Fahrgeschäften gelaufen. Mein Papa war nicht so der Karusselltyp (lacht).“ Udo blieb immer bodenständig – und hat das auch seinen Kindern weitergegeben. Wie auch die Liebe zur Musik: „Mein Vater gab mir die Musik, die auch er sehr gerne gehört hat. Queen, Supertramp und Led-Zeppelin-Platten brachte er mir mit. Ich holte mir von ihm dann noch Klaus Doldinger und Alan Parsons Project. Auf so was stand er.“

Selbst Udos Lieblingssport, das Schwimmen, ist auch heute Johns Lieblingssport. In der Familie ist nach all den Erbstreitigkeiten endlich Ruhe eingekehrt. Das musikalische Erbe von Udo bewahrt, pflegt und führt die Familie weiter. „Nächstes Jahr wäre unser Vater 90 Jahre alt geworden. Und auch sein Todestag jährt sich zum zehnten Mal. Das müssen wir feiern“, so John. Deshalb macht der Veranstalter Semmelmann eine Da Capo-Udo-Jürgens-Tour, zusammen mit dem Pepe Lienhard Orchester, das live zu den Aufzeichnungen von Udo Jürgens spielt. Nur München, lange die Heimat von Udo Jürgens, bleibt außen vor. Für 2024 waren alle Hallen bereits ausgebucht.

Aber vielleicht erfüllt sich ja bald Johns Traum: ein kleiner feiner Club, wo er als DJ John Munich seinen Funk und Soul auflegen kann. „Es muss doch nicht immer Anton aus Tirol sein, oder?“ Außer vielleicht auf der Wiesn...