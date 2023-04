Jolina Mennen muss plötzlich weinen: „Noch offene Wunden“

Wie geht es Jolina Mennen wirklich nach ihrem Ehe-Aus? Auf Instagram meldet sich die Influencerin nun tränenüberströmt bei ihren Followern.

Völlig überraschend hatte Jolina Mennen (30) vor einigen Wochen die Trennung von ihrem Ehemann Florian bekannt gegeben. Im September dieses Jahres wären sie zehn Jahre verheiratet gewesen. Stattdessen gehen die Ex-Turteltauben nun getrennte Wege. „Ich bin dankbar für all die schönen Momente, die ich mit dir an meiner Seite erleben durfte, und dazu gehören auch die herausfordernden Zeiten, in denen wir gemeinsam über uns hinaus gewachsen sind“, schrieb die Dschungelcamp-Kandidatin in einem bewegenden Instagram-Statement.

Seitdem hat sich Jolina kaum mehr zu dem Liebes-Aus geäußert. Stattdessen versorgte sie ihre Follower mit Urlaubsfotos aus New York. Auf diesen lächelt sie glücklich in die Kamera und zeigt sich betont fröhlich. Die Fans zeigten sich verblüfft, wie schnell die Influencerin die Trennung offenbar verarbeitet hat. Dass das überhaupt nicht stimmt, stellt Jolina nun mit einem Story-Beitrag klar. Dort teilte sie die fiese Nachricht eines Users. „Ich wünsche mir, dass Florian auch so strahlen kann wie du auf den Fotos. Einer bleibt bei einer Trennung ja herzmäßig auf der Strecke“, hieß es darin.

Aus ihren Gefühlen macht Jolina Mennen keinen Hehl – auch nicht auf Instagram © Screenshot/Instagram/Jolina Mennen

Jolina Mennen: „Bitte reibt kein Salz in die offene Wunde“

Wie sehr sie diese Worte verletzen, beweist Jolina mit einem Selfie, auf dem ihr die Tränen über die Wange laufen. Ihr Strahlen ist plötzlich purer Verzweiflung gewichen. „Aus Respekt vor all der schönen gemeinsamen Zeit haben wir uns entschlossen, im Guten auseinander zu gehen. Bitte tut uns den Gefallen und reibt kein unnötiges Salz in die ohnehin noch offene Wunde“, schrieb sie dazu.

Die YouTuberin wolle kein Mitleid von ihren Fans, sondern wünscht sich lediglich, dass ihre Trennung in der Öffentlichkeit nicht breitgetreten wird. „Aus genau diesem Grund haben wir alle Interviews abgelehnt, weil es immer dazu führen wird, dass einer von uns als ‚der Dumme‘ dasteht und den gibt es in unserem Fall einfach nicht“, stellte sie klar.