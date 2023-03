15 Jahre zusammen: Jorge Gonzales weint um seinen toten Hund

Stolze 15 Jahre waren Jorge Gonzales (55) und sein Hund Willie ein Team. Nun ist der Vierbeiner friedlich eingeschlafen.

Abschied tut weh! Das gilt auch für Vierbeiner. Nachdem Jorge Gonzales und sein Hund Wille 15 Jahre ein unzertrennliches Paar waren, ist der Vierbeiner nun gestorben. Nach einer zweitägigen Sterbephase sei Willie am Mittwochmorgen um 7:42 Uhr friedlich eingeschlafen, wie Bild.de berichtete. Auf Instagram erwies der Entertainer seinem Hund die letzte Ehre: „Adios my Love, my friend“, schrieb er dort. Die Nutzer auf Instagram nahmen ebenfalls Anteil: „Willie war einfach ein toller Freund“, schreib ein Nutzer. Und ein anderer wünscht „viel Kraft für die nächste Zeit“.

Willie war ein Ratonero Mallorquin. Hierbei handelt es sich um eine spanische Hunderasse. Die Rasse gilt als robust und unemfpindlich. Zudem wird ihnen ein offenes Wesen und Lebhaftigkeit nachgesagt. Das passt zu Jorge so gut! Schließlich ist auch Jorge für sein lebhaftes Temperament bekannt, wenn er bei „Germany’s Next Topmodel“ den jungen Nachwuchsmodels das Laufen beibringt oder bei „Let’s Dance“ die Tanz-Moves der Stars bewertet. Willie sorgte aber wohl auch für eine gewisse Bodenhaftung in Jorges glamourösen Lifestyles.

„Adios my love“ – Jorges Gonzales trauert

Das Erstaunliche bei dem Traum-Team: Eigentlich wollte Jorge nie einen Hund! Der kompakte Vierbeiner wurde in Mallorca in einer Mülltonne gefunden – und Jorge hat ihm durch das neue Heim das Leben gerettet. Die beiden wurden also eine richtige Schicksalsgemeinschaft. Bald schon war Willie mehr als nur ein Hund für den Exil-Kubaner. Aus den beiden wurde ein unzertrennliches Power-Duo!

„Williecito und ich hatten wundervolle gemeinsame 15 Jahre, in denen wir viel erlebt haben“, verriet der Star-Choreograf gegenüber Bild. „Ich wollte nie einen Hund, aber Willie hat uns damals gefunden. Die schönen Erinnerungen trage ich nun fest in meinem Herzen. Er hat ein stolzes Alter erreicht und durfte zum Glück friedlich einschlafen. Dafür bin ich dankbar. Ruhe in Frieden, mein Kleiner.“ Offenbar gelingt es Jorge also, sowohl den Schmerz zuzulassen, als auch optimistisch in die Zukunft zu schauen. Er ist dankbar für die gemeinsame Zeit, kann aber auch loslassen. Ob das eine Stärke ist, die er von seinem Willie gelernt hat?