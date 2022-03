JP Kraemer: So lernte der Dortmunder Tuner seine Freundin kennen

Von: Sebastian Oppenheimer

Seit einiger Zeit ist der Dortmunder Tuner JP Kraemer in festen Händen – nun hat er verraten, wie er und seine Freundin Mili sich kennenlernten.

Dortmund – Eigentlich wollte der Dortmunder Tuner JP Kraemer (41) in diesem Jahr groß feiern: Seine Firma JP Performance wird nämlich zehn Jahre alt. Tatsächlich hatte er die Party in ziemlich großen Dimensionen geplant, wie er kürzlich verriet – doch wegen der unsicheren Lage rund um das Thema Corona-Pandemie blies er die Sause ab. Privat läuft es dagegen rund für den 41-Jährigen: Mehrmals hat er in den vergangenen Monaten betont, dass es ihm so gut wie schon lange nicht mehr gehe. Einer der Hauptgründe dafür dürfte seine Freundin Mili sein. Nun hat der Tuner verraten, wie sich die beiden kennengelernt haben, wie 24auto.de berichtet.*

Es ist schon einige Monate, dass JP Kraemer auf dem Livestreaming-Portal Twitch startete. Und kaum einem Fan dürfte dabei entgangen sein, dass er immer wieder von seiner Freundin sprach. Ende November 2021 war es dann so weit: Das Paar zeigte sich zum ersten Mal offiziell auf dem Instagram-Account von JP Kraemer gemeinsam. Im Januar 2022 folgte dann der ganz große Schritt: Mili war zum ersten Mal in einem Video auf dem YouTube-Kanal „JP Performance“ (knapp 2,2 Millionen Abonnenten) zu sehen – der Clip zeigte die beiden im Winterurlaub in Los Angeles. Die Fans waren von der schlanken jungen Frau mit den kurzen Haaren ziemlich angetan.

Jean Pierre „JP“ Kraemer Beruf Autotuner, Gastronom, YouTuber, Museumsbetreiber Firmen JP Performance, Big Boost Burger (beide in Dortmund) Geburtstag 12. September 1980 (Alter: 41) Geburtsort Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) Schule Gesamtschule Gartenstadt Buch Ich bin Jean Pierre und angstgetrieben Fernsehsendungen Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott, Turbo – Das Automagazin, 2 Profis für 4 Räder, JP Kraemer – Alles Auto

Wie JP Kraemer seiner Freundin kennenlernte – „sie wohnte nicht weit weg“

Nun hat der Dortmunder Tuner in einem Video (weiter unten zu finden) verraten, wie er Mili kennelernte. „Ich hab an diesem Phoenix-See gewohnt, bevor das Haus fertig war“, erzählt der 41-Jährige. „Und in diesen Vertaggungen bei Instagram war sie immer wieder zu sehen – weil sie quasi meine Nachbarin war, sie wohnte nicht weit weg.“ Deshalb habe er ihr Profil immer wieder gesehen. Schließlich habe er dann angefangen, auch mal Beiträge von ihr zu liken. Er hat seine Freundin also auf Social Media kennengelernt –„also so wie sich eigentlich jeder schämt“, findet der Tuner. Er glaube aber, 95 Prozent der Leute lernten sich heutzutage im Internet kennen. (JP Kraemer trifft seinen Ex-Chef – „Dein Ruf war ganz schön krass“)

JP Kraemer über frühe Annäherungsversuche: „Heute wär das Stalking“

Und dann erzählt er, wie es früher bei ihm war: „Wenn ich damals ein Mädel gut fand – und ich hab die in der Bahn gesehen – habe ich mich an die Bahnstation gestellt, drei, vier Stunden, in der Hoffnung, dass sie nochmal vorbeifährt.“ So etwas könnten sich Jugendliche heute gar nicht mehr vorstellen. „Heute wär das Stalking“, scherzt der Tuner.

