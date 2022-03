JP Kraemer: So lernte der Dortmunder Tuner seine Freundin kennen

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

In einem YouTube-Video hat Tuner JP Kraemer nun verraten, wie er seine Freundin kennengelernt hat. © YouTube (JP Performance)

Seit einiger Zeit ist der Dortmunder Tuner JP Kraemer in festen Händen – nun hat er verraten, wie er und seine Freundin Mili sich kennenlernten.

Dortmund – Eigentlich wollte der Dortmunder Tuner JP Kraemer (41) in diesem Jahr groß feiern: Seine Firma JP Performance wird nämlich zehn Jahre alt. Tatsächlich hatte er die Party in ziemlich großen Dimensionen geplant, wie er kürzlich verriet – doch wegen der unsicheren Lage rund um das Thema Corona-Pandemie blies er die Sause ab. Privat läuft es dagegen rund für den 41-Jährigen: Mehrmals hat er in den vergangenen Monaten betont, dass es ihm so gut wie schon lange nicht mehr gehe. Einer der Hauptgründe dafür dürfte seine Freundin Mili sein. Nun hat der Tuner verraten, wie sich die beiden kennengelernt haben.

„Ich hab an diesem Phoenix-See gewohnt, bevor das Haus fertig war“, erzählt der 41-Jährige in einem YouTube-Video. „Und in diesen Vertaggungen bei Instagram war sie immer wieder zu sehen – weil sie quasi meine Nachbarin war, sie wohnte nicht weit weg.“ Deshalb habe er ihr Profil immer wieder gesehen. Schließlich habe er dann angefangen, auch mal Beiträge von ihr zu liken. Er hat seine Freundin also auf Social Media kennengelernt –„also so wie sich eigentlich jeder schämt“, findet der Tuner. Er glaube aber, 95 Prozent der Leute lernten sich heutzutage im Internet kennen.

Was JP Kraemer in jungen Jahren machte, wenn er ein Mädchen attraktiv fand, verrät 24auto.de.*

*24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.