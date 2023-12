JP Kraemer macht Geständnis über Depressionen: „Widerliche Einschränkung im Leben“

Von: Lisa Siegle

JP Kraemer verrät neue Details zu seiner Freundin. © R. Schmiegelt/Future Image/Imago

JP Kraemer machte vor einem Jahr seine Depressionen öffentlich. Auf Youtube hat er jetzt unter anderem enthüllt, welche Rolle seine Freundin Julia dabei spielt.

Dortmund – 2023 markiert für den Dortmunder Autotuner JP Kraemer (43) ein Jahr des Umbruchs. Nachdem er 2022 seine Autismus-Spektrum-Störung, Rückkehr von Depressionen und die Trennung von seiner Freundin offenbarte, zeigte sich 2023 als ein Jahr der positiven Entwicklung, wie RUHR24 berichtet. Seine neue Beziehung mit Julia, die öffentliche Verlobung und die Adoption eines Hundes symbolisieren diese positive Wende.

JP Kraemer betont jetzt in einem neuen YouTube-Video die Bedeutung therapeutischer Unterstützung bei der Bewältigung seiner Kindheitsprobleme und Depressionen. Er unterstreicht die entscheidende Rolle seiner Partnerin Julia in seinem Genesungsprozess, die ihm geholfen hat, einen gesünderen Lebensweg zu finden (mehr News über Stars in Dortmund auf RUHR24 lesen).

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und von Redakteurin Lisa Siegle sorgfältig geprüft.