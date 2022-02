Juan Carlos mit Corona infiziert: Krankenhausaufenthalt verheimlicht?

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Auch Juan Carlos hat sich offenbar mit Corona angesteckt. (Symbolbild). © Mariscal/dpa

Wie kürzlich bekannt wurde, hatte sich offenbar auch Juan Carlos von Spanien mit Corona infiziert. Seine Erkrankung sollte wohl allerdings nicht an die große Glocke gehängt werden.

Abu Dhabi – Auch am spanischen Altkönig Juan Carlos (84) ging die Corona-Pandemie scheinbar nicht spurlos vorbei. Wie jetzt erst bekannt wurde, soll der Vater von König Felipe VI. (54) bereits im vergangenen November an COVID-19 erkrankt gewesen sein.

Die Corona-Welle verschont auch die Adelshäuser nicht. Die schwedischen Royals hat es zuletzt besonders hart getroffen: Kronprinzessin Victoria (44) und ihr Ehemann Prinz Daniel (48) mussten vor wenigen Wochen bereits zum zweiten Mal einer Infektion mit dem tückischen Virus trotzen. König Carl XVI. Gustaf (75) und seine Ehefrau Königin Silvia (78) hatte es noch dazu zeitgleich mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn erwischt. In den Niederlanden war Prinzessin Beatrix (84) positiv auf Corona getestet worden, in Luxemburg Großherzog Henri (66) und sein Sohn Guillaume (40). In Dänemark hatte sich Kronprinzessin Mary (50) angesteckt und in Norwegen Prinzessin Ingrid Alexandra (18). Wie jetzt bekannt wurde, war offenbar auch der spanische Altkönig Juan Carlos an COVID-19 erkrankt und wurde laut Medienberichten sogar in einer Klinik behandelt. Infiziert haben soll sich der ehemalige Regent den Meldungen zufolge bereits im vergangenen November. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.