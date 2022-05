Am Jubiläumswochenende: Queen Elizabeth trifft erstmals Urenkelin Lilibet

Queen Elizabeth II. lächelt. © IMAGO/Pool / i-Images

Am Jubiläumswochenende steht neben öffentlichen Partys auch ein Treffen zwischen der Queen und ihrer Urenkelin Lilibet auf dem Plan.

London - Neben den öffentlichen Partys steht für die Queen an ihrem Jubiläumswochenende ein besonderes Treffen bevor: Die Monarchin soll ein Jahr nach deren Geburt in Kalifornien ihre nach ihr benannte Urenkelin Lilibet kennenlernen. Das berichteten am Montag die «Times» sowie andere britische Medien.

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wollen zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96), das am kommenden Wochenende ausgiebig gefeiert wird, erstmals seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus mit der gesamten Familie nach England kommen. Auch Lilibets älterer Bruder Archie (3) ist dabei, den die Queen als Baby gesehen hatte. Sie sollen im Frogmore Cottage in der Nähe von Schloss Windsor unterkommen.

Am Samstag (4. Juni) feiert die kleine Lilibet ihren ersten Geburtstag und könnte an diesem Tag dem Bericht zufolge ihre 96 Jahre alte Urgroßmutter treffen, die demnach ihre Teilnahme an dem am gleichen Tag anstehenden Pferderennen Epsom Derby bereits abgesagt hat. Diese Entscheidung habe sie jedoch getroffen, um ihre Kräfte nicht überzustrapazieren, hieß es. In der Öffentlichkeit wird mit der Queen auf dem Balkon des Buckingham-Palastes nach der «Trooping the Colour»-Parade am Donnerstag sowie beim Gottesdienst in der Londoner St. Paul‘s-Kathedrale am Freitag gerechnet. (dpa)

