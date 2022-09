Auf den Bierbänken: Michael Ballack knutscht 25 Jahre jüngeres Model auf Oktoberfest

Michael Ballack scheint über beide Ohren verliebt: Mit Model-Freundin Sophia Schneiderhan zeigte sich der Ex-Nationalspieler auf der Wiesn – und herzte die 21-jährige Schönheit dort ganz offen auf den Bierbänken.

München – Nachdem das Oktoberfest gleich zwei Jahre in Folge pausieren musste, erlebt das größte Volksfest der Welt 2022 gewissermaßen sein Comeback. Klar, dass sich auch die Promis nach all der Zeit einen Wiesn-Besuch nicht entgehen lassen. Ganz unbeschwert zeigte sich auch Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack (46) mitsamt seiner neuen Liebe an der Theresienwiese.

Michael Ballack knutscht Model-Freundin auf der Wiesn – Fußballstar datet Sophia Schneiderhan

Dabei sorgte der Capitano auch direkt für Schlagzeilen: In der gut besuchten Käfer Wiesn-Schänke feierte Michael Ballack mit Freundin Sophia Schneiderhan (21) und wirkte dabei sichtlich verliebt. Mit strahlenden Gesichtern turtelte das Paar regelrecht um die Wette.

Aus ihrer Zuneigung füreinander machten die beiden indes keinen Hehl: Ganz offen knutschten die 46-jährige Fußballikone (u.a. FC Bayern, FC Chelsea) und das 21-jährige Model auf den Bierbänken. Das gemeinsame Glück ist also alles andere als geheim.

Capitano Michael Ballack – auch nach dem Karriereende dem Fußball treu: Bereits 1995 unterschrieb Michael Ballack beim Chemnitzer FC seinen ersten Profivertrag und stand bis 2012 auf dem Platz, nachdem er unter anderem für Top-Clubs, wie den FC Bayern (2002-2006) oder den FC Chelsea (2006-2010), kicken durfte. Dem Fußball ist der 46-Jährige nach wie vor treu – als Experte mit fundiertem Fachwissen: Von 2012 bis 2016 setzte der US-amerikanische Sportsender ESPN auf sein Wissen und setzte den gebürtigen Görlitzer bei Europa- und Weltmeisterschaft ein. Hierzulande berichtete er für MagentaTV von der EM 2021 und ist seit 2022 Teil des Expertenteams des Streamingdienstes DAZN.

Michael Ballack und Sophia Schneiderhan neues Traumpaar? Schon im Juni zeigten sie sich verliebt

Witzig: Sophia Schneiderhans Modelkarriere begann auf dem Oktoberfest, wo sie im zarten Alter von 13 Jahren entdeckt worden ist. Inzwischen steht die neue Frau in Michael Ballacks Leben bei der angesehenen Agentur Louisa Models unter Vertrag.

Bereits im Juni zeigte sich das kulturbegeisterte Paar auf der internationalen Kunstmesse Art Basel in der Schweiz. Auch dort hielten sie ihr Liebesglück nicht gerade geheim und tauschten öffentlich Zärtlichkeiten aus. Auf dem Oktoberfest feierte übrigens auch Ballacks Exfrau – und machte sich mit einem Foto zum Gespött: Nun erklärte Simone Mecky-Ballack (46) ihren Photoshop-Fail und behauptete, ausgerechnet die „erste Maß“ sei „zu viel“ gewesen. Verwendete Quellen: bild.de, louisa-models.de