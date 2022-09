Sky Du Mont frisch verliebt: Seine neue Freundin ist 29 Jahre jünger

Von: Julia Hanigk

Sky Du Mont hat eine neue Freundin. Die Dame ist eine Radiomoderatorin aus Österreich und ganze 29 Jahre jünger als der Schauspieler. „Alt sind wird nur äußerlich“, erklärte Du Mont.

Hamburg - Sky Du Mont (75) war mit seiner Frau Mirja Du Mont 16 Jahre lang verheiratet, die beiden trennten sich 2016. Öffentlich erzählte der bekannte Schauspieler auch, wie schwer ihm die Trennung gefallen war. Mirja berichtete über eine Krankheit, die ihr Leben zur Hölle machte. Anfang 2022 zeigte sich Du Mont dann mit seiner neuen Freundin Alexandra, doch auch das hielt nicht – Er ist jetzt mit einer 29 Jahre jüngeren Frau zusammen.

Sky Du Mont und Julia Schütze schon seit fünf Monaten ein Paar

„Ich bin jetzt in einer neuen Beziehung“, bestätigte Sky Du Mont der Bild-Zeitung schon im Juli. Nun ist klar, um wen es sich handelt: Julia Schütze heißt die Dame, ist 46 Jahre alt und Radiomoderatorin in Österreich. Schon seit fünf Monaten sollen die 29 Jahre jüngere Frau und der Schauspieler ein Paar sein, wie bild.de berichtet. Auch einen gemeinsamen Liebesurlaub soll es schon gegeben haben. Du Mont bestätigte dem Blatt: „Ja, wir sind ein Paar. Uns geht es gut und wir haben Pläne“.

Sky Du Mont hat eine neue Freundin, eine Radiomoderatorin aus Österreich, 29 Jahre jünger als er. „Alt sind wird nur äußerlich“, erklärte Du Mont. (Fotomontage) © Instagram/Julia Schütze & IMAGO/POP-EYE

Derzeit führen die beiden noch eine Fernbeziehung, pendeln zwischen Du Monts Wohnort Hamburg und Schützes Zuhause in Klagenfurt am Wörthersee, heißt es weiter. Kennengelernt haben sich die beiden schon 2017, Du Mont war bei Schütze zu Gast im Radio. Anfang des Jahres haben sie sich wiedergesehen, um eine Folge des Podcasts #Talk2Me aufzunehmen – Während des Videocalls dazu soll es zwischen der Journalistin und dem Schauspieler gefunkt haben.

Altersunterschied in Deutschland Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2021, sind die meisten Paare in Deutschland ähnlich alt. Nur 6% aller Paare trennte 2019 ein Altersunterschied von mehr als zehn Jahren. Fast die Hälfte (47%) hatte nur einen geringen Altersunterschied zwischen einem und drei Jahren. Genau gleich alt war jedes zehnte Paar, was 10% entspricht.

Sky Du Mont: „Alt sind wir nur äußerlich“

Vermutlich aufgrund des Altersunterschieds äußerte sich Sky Du Mont auch mit einem Story-Post auf Instagram. Dort schrieb er: „Alt sind wir nur äußerlich. Ich denke mehr an Momente als an Wochen, Monate oder Jahre. Lebenswert sind die Augenblicke und nicht das, was ich erreicht oder besessen habe.“ Unter dem neuesten Selfie der Radiomoderatorin kommentierte Sky Du Mont außerdem mit zwei roten Herzen – das sagt dann wohl alles.

Sky Du Mont äußert sich in einem Storypost auf Instagram: „Alt sind wir nur äußerlich“. © Screenshot Instagram/sky_du_mont

Im Juni trat Sky Du Mont auch bei „Bares für Rares“ auf. Dort erlitt er einen bitteren Schlag, von einem „wirtschaftlichen Totalschaden“ war die Rede. Verwendete Quellen: rtl.de, bild.de, Statistisches Bundesamt/Datenreport 2021 - 2. Familie, Lebensformen und Kinder; instagram.com/sky_du_mont, instagram.com/juliaschuetzeofficial