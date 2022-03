„Jüngster abstrakter Künstler der Welt“: Peter Maffay malt mit 9-jährigem Wunderkind für den guten Zweck

Peter Maffay arbeitete jüngst mit einem jungen Kunst-Talent zusammen (Fotomontage) © Jörg Carstensen/dpa & Screenshot/Instagram/Peter Maffay

Wieder einmal begeistert Peter Maffay mit einer tollen Spendenaktion: Zusammen mit dem jungen Maler Mikail versteigert er ein Bild, um Flüchtlingen zu helfen.

Peter Maffay (72) setzt sich schon lange für den guten Zweck ein. Mit seiner Peter-Maffay-Stiftung unterstützt er seit 2000 sozial benachteiligte oder kranke Kinder. Auch dem Leid des ukrainischen Volkes will der Sänger nicht tatenlos zusehen. Deshalb hat er bereits Kriegsflüchtlinge in den Einrichtungen seiner Stiftung aufgenommen. Nun hat sich Peter Maffay eine ganz besondere Aktion überlegt, um einen hohen Spendenerlös zu erzielen: Zusammen mit dem 9-jährigen Wunderkind Mikail Akar hat er sich am Starnberger See getroffen, um ein Bild zu malen.

Peter Maffay malt mit jungem Kunst-Talent für den guten Zweck

Das Ergebnis gibt es auf Instagram zu bewundern. Dort erzählt Maffay auch, wie es zu der künstlerischen Zusammenarbeit kam. „Liebe Freunde, vergangenes Jahr haben wir uns bei der Aufzeichnung zur TV-Sendung ‚Klein gegen Groß‘ kennengelernt. Mit 9 Jahren gilt Mikail als jüngster abstrakter Künstler der Welt. Er hat uns eingeladen, mit ihm zusammen ein Werk zu gestalten für eine Kunstaktion zu Gunsten der Peter-Maffay-Stiftung“, schreibt er.

Gesagt, getan: So ein tolles Angebot konnte der Star natürlich nicht abschlagen. „Also haben wir uns bei strahlendem Sonnenschein in Tutzing getroffen. Entstanden ist das Gemeinschaftswerk ‚Frieden‘“, berichtet Peter Maffay stolz. An seinen jungen Künstlerfreund gerichtet schiebt er hinterher: „Vielen Dank für dein Engagement, Mikail!“

Wunderkind Mikail eröffnet bald Kunstausstellung in New York

Das Werk wird auf Mikails Website versteigert (www.mikailakar.de), der Startpreis liegt bei 10.000 Euro. Die Erlöse werden über Maffays Stiftung direkt den ukrainischen Flüchtlingen zugutekommen. Der junge Kunst-Star scheint die Zusammenarbeit mit dem Rocker sichtlich genossen zu haben. „Es war mega schön, mit dir zu malen“, kommentierte er den Beitrag von Peter Maffay.

Auf dem abstrakten Bild ist auch der fiktive grüne Drache Tabaluga zu sehen, den der Sänger miterfunden hat. Die Kollaboration mit Maffay war übrigens nur eines von vielen aufregenden Projekten für Mikail. Denn obwohl er erst neun Jahre alt ist, reißen sich die Sammler bereits um seine Werke und blättern Summen im fünfstelligen Bereich dafür hin. Mitte April eröffnet Mikail sogar eine eigene Ausstellung in einer renommierten Kunstgalerie in New York.