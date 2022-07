Jürgen Drews gibt Karriere-Aus bekannt: Jetzt startet Sohn Fabian als DJ durch

Gerade erst gab Schlagerstar Jürgen Drews sein Karriereende bekannt. Nun startet sein Sohn Fabian Drews als DJ durch und tritt bei Musikfestivals auf. (Fotomontage) © IMAGO / Future Image & Facebook/Fabian Drews

Nach dem traurigen Karriereende von Jürgen Drews zeigt jetzt sein Sohn Fabian, was er musikalisch drauf hat und trat am Wochenende bei einem Festival auf.

Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Jürgen Drews (77) geht in Schlager-Rente! Nicht nur die Fans, sondern auch die Kollegen des „Königs von Mallorca“ zeigten sich am Boden zerstört über die traurigen News. Doch einen kleinen Trost gibt es, denn das Musiktalent liegt in der Familie von Jürgen Drews. So feilt Tochter Joelina (26) an einer Karriere als Popsängerin und auch Jürgens Sohn Fabian (39) aus erster Ehe startet in der Musikbranche durch.

Im Gegensatz zu seinem Vater schwebt Fabian Drews aber keine Laufbahn als Schlagerkünstler vor. Stattdessen gibt er als DJ Gas und heizte den Fans am Samstag (9. Juli) beim „Rote Dichte“-Festival in Mecklenburg-Vorpommern ein. In Berlin wird er außerdem demnächst in der „Kantine Kohlmann“ sowie bei „Darkmatter“ auflegen. Über mangelnde Gigs kann sich der Musiker also nicht beschweren. Sein Sound wird als eine Mischung aus Minimal House, Electro und Dub Techno beschrieben – ein ganz anderer Musikstil also als die Schlagerhymnen von Jürgen Drews.