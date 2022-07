Jürgen Drews in Rente: Mickie Krause & Lorenz Büffel singen für den „König von Mallorca“

Gesangseinlagen zu Jürgen Drews Abschied: Mickie Krause und Lorenz Büffel zollten ihrem Ballermann-Kollegen Tribut. Die Stars traten im Megapark auf. (Fotomontage) © IMAGO / Eibner & IMAGO / localpic

Rührende Widmungen zu Jürgen Drews Abschied: Mickie Krause und Lorenz Büffel sangen Lieder für ihren Ballermann-Kollegen. Die Auftritte der Stars fanden im Megapark statt.

Mallorca – Rührende Gesangseinlagen zu Jürgen Drews (77) Abschied: Seine Ballermann-Kollegen Mickie Krause (52) und Lorenz Büffel (43) zollten dem abtretenden „König von Mallorca“ mit ihren Ständchen Tribut. Nachdem Drews am 9. Juli seinen überraschenden Abschied von der Bühne angekündigt hatte, würdigten ihn seine guten Freunde im Mallorca Megapark damit, dass sie für ihn sangen.



In dem Videoclip ihrer Megapark-Auftritte sind Krause und Büffel bei ihren Performances zu bewundern, bei denen sie den in Rente gehenden „König von Mallorca“ gebührend feiern. Fast 50 Jahre lang konnte Jürgen die Fans mit seiner Musik begeistern, nachdem er seine Schlagerkarriere in den siebziger Jahren mit Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“ gestartet hatte. Als seinen „König von Mallorca“-Nachfolger wünscht sich Drews keinen Geringeren als Entertainer Mickie Krause.

Mickie Krause und Lorenz Büffel singen zu Jürgen Drews Abschied

Bei seinem Auftritt im Megapark verkündete Mickie über seinen in Rente gegangenen Kumpel, dass dieser auch nach seinem Abschied immer der „König von Mallorca“ bleiben würde. „Wir zollen ihm ein Riesen-Dankeschön. Er ist und bleibt der ‘König von Mallorca’“, erklärte der Star. Im Rahmen seiner Performance sang Krause seinen 2016 für Drews geschriebenen Song „Ich hab den Jürgen Drews gesehen“, den er zusammen mit dem Publikum für den kultigen Ballermann-Künstler zum Besten gab.