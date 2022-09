Mit Melissa Naschenweng und Fantasy: Jürgen Drews kündigt seine letzten Konzerte an

Jürgen Drews bei einem seiner letzten Auftritte in der Sendung Immer wieder sonntags © IMAGO/Guenter Hofer/SchwabenPress

Jürgen Drews sagt endgültig auf Wiedersehen! Der Schlagerstar bestreitet seine letzten Auftritte mit Melissa Naschenweng und Fantasy.

Ellmau – Schon vor einer Weile gab Schlagerikone Jürgen Drews (77) bekannt, sich über kurz oder lang von der Bühne verabschieden zu wollen. Zu schwierig seien die Auftritte durch seine unheilbare Nervenerkrankung Polyneuropathie geworden. Nach vielen erfolgreichen Jahrzehnten als Musiker will Drews sich deshalb endlich in die wohlverdiente Rente begeben. Jetzt machte der selbsternannte „König von Mallorca“ offiziell, an welchen Terminen seine Fans ihn das allerletzte Mal live erleben können. Die Konzerte kündigte er in den sozialen Netzwerken an.

In einem Instagram-Beitrag auf seinem offiziellen Account teilte Jürgen Drews seinen über 78.000 Followern mit, dass er noch zwei Live-Konzerte geben wird, bevor er sich endgültig in den Ruhestand verabschiedet. „Achtung, Achtung! Eine ganz wichtige Durchsage für euch“, ruft der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret im Video lachend Richtung Kamera. Im dazugehörigen Text gibt er dann auch die Details seiner letzten beiden Performances bekannt. Dabei fällt auf: Onkel Jürgen hat sich für seinen Abschied tatkräftige Unterstützung geholt.

Jürgen Drews steht bei seinen letzten Konzerten mit Melissa Naschenweng und Fantasy auf der Bühne

„Am 29.09.2022 und am 06.10.2022 finden meine letzten beiden LIVE-Konzerte mit meiner Band beim ‚Musikherbst am Wilden Kaiser‘ in Ellmau – statt“, schreibt Jürgen Drews in seinem Instagram-Post. Im gleichen Zug verrät die Schlagerlegende auch, wen er sich zur Unterstützung mit ins Boot geholt hat: „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da nochmal sehen würden. Mit im Programm werden Melissa Naschenweng und Fantasy sein. Ich freu mich drauf - Euer Jürgen.“

Für Melissa Naschenweng (32) und die Band Fantasy werden die Auftritte beim „Musikherbst am Wilden Kaiser“ sicherlich ganz besondere Performances — immerhin dürfen sie die letzten Konzerte eines der größten deutschen Schlagerstars hautnah miterleben. Von der TV-Bühne hatte sich Jürgen Drews bereits mit einem Besuch im „ZDF-Fernsehgarten“ verabschiedet. Das dortige Publikum feierte die Ballermann-Ikone mit minutenlangen Standing Ovations.