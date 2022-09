„Richtig scheiße“: Jürgen Drews fällt knallhartes Urteil über Songs seiner Tochter Joelina

Tochter Joelina will in Jürgen Drews Fußstapfen treten. © Imago

Joelina Drews hat vor einer Weile ihre eigene Musikkarriere gestartet. Ihr Vater Jürgen Drews findet nicht alle Lieder seiner Tochter super.

Münsterland – Joelina Drews (26) macht es sich bewusst nicht leicht. Die Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews (77) und seiner Frau Ramona (49) wusste schon früh, dass sie ebenso wie ihr berühmter Vater in die Musikbranche einsteigen will. Eine Karriere als Schlagerstar wäre für Joelina sicherlich ein Leichtes gewesen. Doch stattdessen singt die Nachwuchssängerin lieber Pop- oder Hiphop-Songs. Beim selbsternannten König von Mallorca kommen diese Lieder nicht immer gut an.

„Manche meiner Songs findet er richtig scheiße“, verriet Joelina Drews jetzt im Interview mit „Closer“. Und obwohl sie eigentlich gern die Ratschläge ihres erfahrenen Vaters annimmt, traut sie im Zweifelsfall auch ihrem eigenen Bauchgefühl. „Letztendlich ist mir seine Meinung egal, wenn ich selbst fest überzeugt bin von einem Lied. Er stammt aus einer anderen Generation. Viele Hits aus den heutigen Charts hält er für Mist“, erzählt sie weiter.

Joelina Drews will nicht durch den Einfluss ihres Vaters Jürgen berühmt werden

Schon von Anfang war es Joelina Drews wichtig, ihre Karriere im Showbiz selbst voranzutreiben. Den Promi-Bonus ihres Vaters Jürgen Drews zu nutzen kam für die leidenschaftliche Sängerin nicht infrage. Im Gespräch mit den Reportern gibt sie preis: „Ich habe meine Eltern niemals darum gebeten, mir zu helfen oder mich finanziell zu unterstützen.“ Dass das Leben als Musikerin nicht immer leicht ist, weiß sie durch die Erfahrungen des „Ein Bett im Kornfeld“-Interpreten: „Es lief nicht immer so gut bei ihm! Es gab durchaus Durststrecken. Ich denke, das gehört als Musiker dazu.“

Dass Joelina Drews trotz ihrer Absage an den Schlager zuletzt mit ihrer neuen Single „Breakup Song“ im „ZDF-Fernsehgarten“ auftrat, ist für sie kein Widerspruch. „Ich hätte absolut nichts dagegen, in diesen Sendungen aufzutreten – aber der Song muss passen, und die Verantwortlichen müssen mich wollen. Ich bin mir für nichts zu schade. Im Gegenteil: Ich bin dankbar für jede Chance, die ich bekomme“, lautet ihr Fazit.