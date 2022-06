Jürgen Drews sagt Fernsehauftritte im Juni ab - Fans zeigen sich verständnisvoll: „Gesundheit geht vor.“

Sänger Jürgen Drews © Malte Krudewig / dpa

Schleswig - Nachdem es der Schlagersänger und Fernsehstar bereits in einem emotionalen Statement auf Instagram angekündigt hatte, veröffentlichte das Management von Jürgen Drews nun konkrete Daten. Der 77-Jährige muss aufgrund seines Alters, der Gesundheit und damit sinkender Belastbarkeit einige seiner TV-Auftritte im Juni absagen. Bis Anfang Juli wird er keine Live-Auftritte mehr wahrnehmen und sich aus dem Fernsehen und der Öffentlichkeit zurückziehen, um Energie zu tanken. Bei den ausfallenden Auftritten handelt es sich laut dem neuesten Instagram-Post des in Nauen geborenen Stars um Termine an diesem Wochenende am Lausitzring, in Drochtersen und in Guben.

Die Fans des „Königs von Mallorca“, wie Drews in den Kommentaren gepriesen wird, zeigen sich durchwegs verständnisvoll. Sie sorgen sich um die Gesundheit ihres Stars und wünschen ihm eine gute und schnelle Besserung. Und auch wenn viele seiner Follower und Followerinnen hoffen, dass Drews schon bald wieder auf der Bühne stehen kann, ist klar: „Gesundheit geht vor.“