Jürgen Drews schaute den „Schlagerabschied“ im Bett

Jürgen Drews verabschiedete sich am Wochenende von der Schlagerwelt. © Imago

Wie Jürgen Drews den Ausstrahlungs-Abend von „Der große Schlagerabschied“ erlebte, hat seine Tochter Joelina kürzlich im Interview erzählt.

Der „König von Mallorca“ Jürgen Drews (77) hat das Bühnenleben hinter sich gelassen. Im Sommer 2022 kündigte er bei Florian Silbereisens (41) „Schlagerstrandparty“ seinen Rückzug aus dem Showgeschäft an. Im Oktober trat er dann zum letzten Mal zusammen mit seiner Band auf. Doch kein Abschied ohne Party: Im November wurde eine feierliche Abschiedssendung aufgezeichnet, in der Jürgen Drews letztmalig im Fernsehen auftrat.

Am Samstag, den 14. Januar 2023 wurde die große Abschiedsshow dann endlich im Ersten zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Um ihr Idol, ihren Kollegen und Wegbegleiter zu verabschieden, fand sich das Who‘s who der deutschsprachigen Schlagerszene zusammen. Maite Kelly, Roland Kaiser, Beatrice Egli und viele andere waren der Einladung von Show-Moderator Florian Silbereisen gefolgt, um Jürgen Drews gebührend in den Ruhestand zu verabschieden. Sogar David Hasselhoff (70) hatte einen Auftritt in der Sendung.

„Der Abend war so emotional“

Zur Aufzeichnung der Show wurde der Schlagerkönig von seiner Frau Ramona (49) und seiner Tochter Joelina (27) nach Leipzig begleitet. Neben den Riesen-Hits wie „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Ich bau dir ein Schloss“ gab es noch ein besonderes Highlight. Für ein Duett traten Papa und Tochter Drews nämlich gemeinsam auf die Bühne. Die anschließenden Dankesworte, die Joelina an ihren Vater richtete, rührten ihn sichtlich.

Wie der Abend der Ausstrahlung ablief, erzählte Joelina Drews im Interview mit schlager.de. „Der Abend war so emotional, auch wenn die Aufzeichnung schon eine Weile her war“, meinte die 27-Jährige. Sie verriet auch, dass ihre Eltern die Sendung aus dem heimischen Schlafzimmer verfolgten: „Sie haben sich die Show zwar angesehen, aber nur zu zweit, ganz gemütlich im Bett. Am liebsten würden die beiden immer gern zu zweit allein sein.“