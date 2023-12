Jürgen Drews spricht ehrlich über Gesundheit – „Merke schon mein Alter“

Jürgen Drews hat sich aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschiedet, gab für seine Tochter aber ein Comeback. Wie geht es ihm aktuell?

Schleswig – „Liegen meine Haare?“ fragt Jürgen Drews (78) seine Tochter Joelina (28) in den ersten Sekunden eines neuen TikTok-Videos. „Ja, sieht alles gut aus“, antwortet die Nachwuchssängerin und streicht ihrem Vater dabei liebevoll über den Kopf. Dass der legendäre Schlagersänger jetzt auf Social Media in Erscheinung trat, war für viele seiner Fans eine freudige Überraschung. Denn eigentlich hatte sich Drews vor kurzem endgültig aus der Öffentlichkeit verabschiedet, nachdem bekannt wurde, dass er an einer unheilbaren Nervenkrankheit leidet. Jetzt spricht er ganz ehrlich über seine Gesundheit.

Jürgen Drews macht für seine Tochter Joelina eine Pause vom Rentneralltag

„Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, mal wieder vor der Kamera zu sitzen“, stellte der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret zu Beginn des Clips fest. Wie er im TikTok-Gespräch mit Joelina allerdings betont, scheint sich Jürgen Drews im Ruhestand durchaus wohl zu fühlen. „Ich genieße mein Rentnerleben, jetzt ohne Flachs“, berichtet er zufrieden.

Doch für seine geliebte Tochter habe er sich jetzt dazu entschlossen, noch einmal öffentlich in Erscheinung zu treten. Die junge Musikerin schrieb nach dem Tod ihrer Großmutter nämlich einen emotionalen Song, den sie ihrem Vater infolge als Duett vorschlug. Da habe er selbstverständlich nicht nein sagen können, so Drews. „Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass du an mich gedacht hast bei dem Lied“, erklärt er gerührt.

„Merke mein Alter“: Jürgen Drews will vorerst nicht ins Rampenlicht zurückkehren

In Joelinas TikTok-Video verrät Jürgen Drews auch, dass der gemeinsame Song mit seiner Tochter eine Ausnahme darstelle und er derzeit nicht vorhabe, ein offizielles Comeback zu starten. Daraufhin lenkt die 28-Jährige das Gespräch auf den gesundheitlichen Zustand des Sängers. „Ich merke schon mein Alter. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich merke gar nichts, alles toll“, gibt er ein ehrliches Update zu seinem Gesundheitszustand.

Nach den „Hiobsbotschaften“ der vergangenen Monate wolle er seine Fans jedoch beruhigen. „Ich fühle mich älter, logisch. Auch ein bisschen schwächer als früher […]. Aber ich fühle mich eigentlich – summa summarum – wohl“, erklärt er gutgelaunt. Für seine Tochter ist er nach wie vor ein großes Vorbild. Joelina bittet ihren Vater auch um Rat. Für ihre Musik bekam sie zuletzt aber kritische Blicke von Jürgen Drews. Verwendete Quellen: Tiktok/Joelina Drews