Jürgen Drews vergaß One-Night-Stand im Hotel: Groupie saß weinend im Zimmer

Bernhard Brink packt aus: Bei einer Tour mit Schlagerstar Jürgen Drews soll dieser ein Groupie nach einem One-Night-Stand im Hotelzimmer einfach vergessen haben – letztendlich war es am 69-Jährigen, sich um das völlig aufgelöste Mädchen zu kümmern, wie er in seiner kommenden Autobiographie enthüllt.

Dülmen - Als berühmter Schlagerstar hatte Jürgen Drews (76; alle News zum Schlagerstar im Überblick) vermutlich nie Probleme, Frauen kennenzulernen. Hier und da ließ es der „Ein Bett im Kornfeld“-Sänger offenbar gern krachen, wie nun auch Branchenkollege Bernhard Brink (69) in seiner neuen Autobiographie „Alles außer tanzen“ verrät. Der 69-Jährige musste sich vor Jahrzehnten nämlich um ein vollkommen aufgelöstes Groupie kümmern, das der König von Mallorca einfach im Hotelzimmer vergessen hatte.

Jürgen Ludwig Drews Schlagersänger Geboren 2. April 1945 in Nauen Spitznamen König von Mallorca, Onkel Jürgen, J. D. Drews Größter Hit Ein Bett im Kornfeld (1975)

Bernhard Brink enthüllt Groupie-Anekdote über Jürgen Drews – Schlagerstars waren damals auf Tour

In „Alles außer tanzen“ packt Bernhard Brink ebenso schonungslos wie humorvoll über die Schlagerwelt und seine Karriere aus und berichtet sogar von Erlebnissen mit dem ein oder anderen berühmten Kollegen. Der 69-Jährige, der jüngst in der „Ross Antony Show“ selbst auf seine Frauengeschichten angesprochen wurde, erinnert sich in seiner Autobiographie auch an eine gemeinsame Tour mit Jürgen Drews, die in den 1980ern stattfand.

Damals hatte sich der Schlagerkönig bei einem Auftritt an der Ostsee einen jungen Fan angelächelt und das Mädchen prompt dazu eingeladen, mit zum nächsten Tourstop in den Harz zu kommen. Die beiden sollen sogar die Nacht miteinander verbracht haben – doch der heute 76-Jährige vergaß seine Bekanntschaft anschließend einfach im Hotelzimmer und machte sich davon.

Jürgen Drews (r.) und Bernhard Brink zählen zu den Urgesteinen der deutschen Schlagerszene. Bei einer gemeinsamen Tour in den 1980ern musste sich Brink um ein Groupie kümmern, den sein Kollege in einem Hotelzimmer vergessen hatte, wie der 69-Jährige nun in seiner Autobiographie „Alles außer tanzen“ verriet © Star-Media/Imago

„Es fiel unter die Kategorie: Gerade volljährig, aber noch mit dem romantischen Teenagertraum behaftet: Wo ist der Star, der mich heiratet? Es stellte sich heraus, dass mein Freund Jürgen Drews diesen eben erwachsen gewordenen Backfisch schlicht und ergreifend hier vergessen hatte“, lässt Bernhard Brink den Vorfall Revue passieren, wie bild.de berichtet. Das Groupie soll damals völlig aufgelöst gewesen sein und bitterlich geweint haben.

Für Bernhard Brink und insbesondere dessen Gattin Ute (64) war sofort klar, dass sie sich um das Mädchen kümmern mussten. Die 64-Jährige beauftragte ihren Gatten deswegen damit, Jürgen Drews‘ One-Night-Stand höchstpersönlich nach Hause zu chauffieren. Dort wartete bereits ihr aufgebrachter Vater, der sogar schon die Polizei alarmiert hatte.

Bernhard Brink fuhr Jürgen Drews‘ Bettbekanntschaft nach Hause – und wurde dort bedroht

„Für die an der Tür stehenden Eltern stand fest: Der fiese, aus der ‚ZDF-Hitparade‘ bekannte Schlagersänger Bernhard Brink war auch ein fieser Mädchenverführer. Aus reiner Sexgier hätte ich das Mädchen von der Ostseeküste verschleppt, sie schamlos ausgenutzt“, so Bernhard Brink, der anschließend die Flucht ergreifen musste, nachdem der Vater des Mädchens ihn mit seinem Gartenwerkzeug bedroht hatte.

Später trafen die Brinks dann auf den vermeintlichen Schwerenöter, der sich insbesondere von Ute einiges anhören musste: „Onkel Jürgen kam sich vor wie ein Schulkind, das nur Sechsen im Zeugnis hat, als er von meiner Ute zusammengefaltet wurde. Während der restlichen Tour benahm er sich wie ein Mönch.“

