„Mein König seit Tag 1“: Jürgen Drews wird 77 – Tochter Joelina gratuliert mit rührenden Worten

Von: Jonas Erbas

Jürgen Drews wurde am Samstag 77 Jahre alt und bekam von seiner Tochter Joelina wunderschöne Worte auf Instagram gewidmet (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Joedy

Am Samstag feierte Schlagerstar Jürgen Drews seinen 77. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörte selbstverständlich auch Tochter Joelina. Die widmete dem König von Mallorca eine besonders rührende Liebeserklärung zu dessen Ehrentag.

München - Für Jürgen Drews ging es am Samstag (2. April) in ein neues Lebensjahr: Der Schlagerstar feierte seinen 77. Geburtstag und in die lange Liste der Gratulanten reihte sich natürlich auch seine Tochter Joelina, die unter dem Künstlernamen Joedy selbst Musik macht, ein. Sie widmete ihrem geliebten Papa besonders emotionale Zeilen und postete dazu eine Reihe gemeinsamer Erinnerungen.

Schlagerstar Jürgen Drews feiert 77. Geburtstag – Tochter Joelina gratuliert ihrem berühmten Papa

„Heute feiert der wichtigste Mann in meinem Leben seinen 77. Geburtstag“, schrieb Joelina bei Instagram und ließ ihren Papa Jürgen Drews anschließend zu dessen Geburtstag mit rührenden Worten hochleben: „Lieber Papi, du weißt, wie sehr ich dich liebe, aber du bist vor allem auch eines meiner größten Vorbilder“, erklärte die 26-jährige Sängerin stolz und listete dann eine Reihe an Eigenschaften auf, die sich an ihrem berühmten Vater bewundert.

Für Joelina ist Papa Jürgen Drews „der wichtigste Mann“ in ihrem Leben, wie sie bei Instagram schreibt. Dem Schlagerstar selbst widmete die 26-Jährige rührende Zeilen zu dessen 77. Geburtstag © Screenshot/Instagram/Joedy

Der Schlagerstar punkte etwa mit seiner „Gutmütigkeit“, seinem „unfassbar großen Herz“ und der Eigenschaft, „Menschen in [seinen] Bann“ zu ziehen. Dazu zeigte Joedy schöne Erinnerungen, die sie über die Jahre gesammelt hat. Ein Foto, auf dem die kleine Joelina ihrem Papa einen Kuss auf die Wange drückt, sticht dabei besonders ins Auge: „Mein König seit Tag 1“, widmet sie diesen süßen Schnappschuss ihrem Vater.

Jürgen Drews gönnt sich zum Geburtstag kleine Social-Media-Pause – gab‘s eine Party?

Wie und ob Jürgen Drews seinen Geburtstag verbrachte, ist indes nicht bekannt – auf den Social-Media-Kanälen des Schlagerstars herrschte Stille. Die hat sich der 77-Jährige aber auch redlich verdient. Seinen Ehrentag selbst wird er vermutlich ganz privat mit seiner Ramona gefeiert haben.

Die wilden Zeiten des „Ein Bett im Kornfeld“-Interpreten scheinen vorbei zu sein – einst hatte es der Schlagerstar allerdings faustdick hinter den Ohren: Wie Branchenkollege Bernhard Brink jüngst enthüllte, vergaß Jürgen Drews nach einer gemeinsamen Nacht sein völlig aufgewühltes One-Night-Stand im Hotelzimmer. Verwendete Quellen: instagram.com/joedybeats