Nach Wanderung: Jürgen Milski kann nicht mehr gerade laufen - „Hyperaktivität geht wohl an meine Gesundheit“

„Hyperaktivität“ mit gesundheitlichen Folgen: Jürgen Milski konnte nach zu viel Sport nicht mehr gerade laufen. Der Schlagersänger lässt es jetzt erst einmal langsamer angehen. (Fotomontage) © Instagram/Jürgen Milski

Salzburg, Österreich -Jürgen Milski (58) hat nach zu viel Sport mit den gesundheitlichen Konsequenzen zu kämpfen! Bei dem ursprünglich aus Köln stammenden Sänger war im letzten Jahr ein Tumor an seinem Unterkiefer entfernt worden und jetzt gab der Star bekannt, dass er erneut mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Bei einem Spaziergang verspürte er plötzlich Schmerzen und habe am Ende nicht mehr aufrecht laufen können.



In einem Interview mit der „Schlager.de App“ gab der Fernsehmoderator seinen Fans ein Update über seinen gesundheitlichen Zustand und erzählte: „Das Ganze ist ja passiert bei einer Besteigung von einem Berg im Salzburger Land. Ich bin völlig schmerzfrei losgegangen. Aber dann fing es bei der Besteigung schon langsam an zu schmerzen. Als wir dann nach zwei Stunden oben waren, setzt man sich in die Sonne, isst und trinkt ein bisschen was. Als ich dann aufgestanden bin, habe ich gemerkt, dass es gar nicht mehr geht.“ Er fuhr fort, dass er sich daraufhin den Berg unter Schmerzen „runtergequält“ habe und nicht mehr gerade laufen konnte: „Ich habe mich dann zwei Stunden den Berg wieder runtergequält und bin immer schiefer geworden. Das ist erstmal schockierend, weil ich das gar nicht von mir kenne.“

Jürgen Milskis „Hyperaktivität“ geht an seine Gesundheit

Der Ballermann-Star wird sich nach seinen gesundheitlichen Problemen jetzt erst einmal schonen und seine sportlichen Aktivitäten eine Weile lang ruhiger angehen lassen müssen. Er vermutet nämlich, dass der von ihm zu viel betriebene Sport und seine „Hyperaktivität“ die Ursache hinter seinen Schmerzen und Problemen beim Gehen sein könnte. „Ich habe nächste Woche ein MRT und dann wird erstmal festgestellt, woran das liegt. Ich glaube einfach, weil ich sehr viel Sport mache und Action habe, dass die Muskulatur einfach irgendwann zugemacht hat. Das ist meine Vermutung, dass ich einfach zu viel gemacht habe, weil ich ein sehr sportliches Kerlchen bin. Diese Hyperaktivität geht wohl langsam an meine Gesundheit”, erklärte der Schlagersänger.