Prochnow im tz-Interview - ab Mittwoch im Bayerischen Hof

München - "Das Boot" katapultierte Jürgen Prochnow schnurstraks nach Hollywood. Ab Mittwoch spielt er in der Komödie im Bayerischen Hof. Das Interview mit der Schauspieler-Legende.

Ein bisserl mulmig kann es einem ja schon werden, wenn man einen der wenigen deutschen Filmstars trifft, die es in der Traumfabrik geschafft haben. Doch Jürgen Prochnow, den "Das Boot" schnurstraks nach Hollywood katapultierte, ist ein wunderbarer, bescheidener und freundlicher Gesprächspartner. Am Dienstag trafen wir ihn in den ­Bavaria Filmstudios – klar, stilecht im U-Boot des Wolfgang-Petersen-Kultfilms von 1981. Ab Mittwoch steht der 75-Jährige auf der Bühne in München. Und zwar: im Bayerischen Hof. Komödie ist also angesagt (siehe unten). Prochnow taucht auf!

Herr Prochnow, mit Verlaub, ausgerechnet in der Komödie im Bayerischen Hof hätten wir Sie nicht vermutet …

Jürgen Prochnow: Das kann ich verstehen. Aber nachdem ich ja fast immer nur Bösewichter und Heavys gespielt habe, hatte ich richtige Sehnsucht auf Komödie. Und ich habe mich ausgesprochen gefreut, jetzt mit meiner Frau Verena Wengler zusammen auf der Bühne zu stehen. Wir sind seit zwei Jahren verheiratet, und sie ist auch Schauspielerin.

Sie sind gebürtiger Berliner. Stimmt es, dass Sie nach Jahrzehnten von Los Angeles wieder komplett in die Heimat ziehen?

+ Der Star im Bavaria Filmstudio vor dem legendä­ren U-Boot mit tz-Redakteur Matthias Bieber. © Sigi Jantz Prochnow: Ja, das stimmt. Wir verkaufen gerade mein Haus in Brentwood. Die Auslöser waren zweierlei: Zum einen befürchte ich unter Donald Trump das Schlimmste. Ich habe acht Jahre Bush erlebt, das war furchtbar genug. Ich bin heilfroh, jetzt die USA zu verlassen. Und zum zweiten: Meine Frau wurde in Los Angeles nie heimisch – sie zieht es nach Berlin zurück.

Behalten Sie dann die Wohnung in Harlaching?

Prochnow: Nein, sie gehört ohnehin meiner Frau. Wir brechen unsere Zelte ab und ziehen komplett nach Berlin. Somit schließt sich für mich auch ein Kreis.

Wir laufen gerade durchs „Boot“, das Sie berühmt gemacht hat. Mit ihm sind Sie sozusagen nach Hollywood gefahren.

Prochnow: Ja, das war der Eintritt ins internationale Filmgeschäft mit unzähligen tollen Künstlern. Ich erinnere mich an die Filmarbeiten mit Marlon Brando, den ich schon als Teenager im Kino bewundert hatte. Er war mein absolutes Idol. Dass ich je mit ihm vor der Kamera stehen würde – unfassbar (in Weiße Zeit der Dürre, d. Red.)! Er sagte bei der Begrüßung: „Ich kenne dich von Das Boot.“ Ich fühlte mich geehrt – und war dann platt, als er sagte: „Ich habe ihn achtmal gesehen.“ Die VHS-Kassetten standen bei ihm auf dem Fernseher.

Die große weite Filmwelt nach Petersens „Das Boot“, der ja nichts für Klaustrophobiker ist.

+ Privatsphäre im U-Boot: Das war Prochnows Koje. Sargverdächtig. © Sigi Jantz Prochnow: Stimmt. Wir waren zum Teil 30 bis 50 Leute in dieser Kiste, und wenn wir da drinnen herumgerast sind – immer die Kamera hinterher. Teils wurden wir durchnässt, mussten wieder stundenlang auf die nächste Szene warten. Wenn wieder mal eine Glühbirne durchgebrannt war, mussten alle raus und warten. Das erforderte unglaublich viel Disziplin. Aber im Gegensatz zu vielen heutigen Produktionen war das eine edle Sache mit großem Budget, so um die 32 Millionen D-Mark. Und es hat einfach alles gepasst: Top-Leute vom Kostüm über den Ton und die Schauspieler bis zu Wolfgang Petersen, ohne den meine Filmkarriere nicht so gelaufen wäre.

Sie kommen ja eigentlich von der Bühne …

Prochnow: Meine erste Festanstellung in Osnabrück bescherte mir 500 Mark brutto im Monat. Blieben alles in allem rund 120 Mark zum Leben. Aber diesen Beruf erlernt man ja nicht, um reich zu werden, sondern weil man brennt. Und: Er will erlernt sein. So wie ein Handwerker das auch muss.

Mit Petersen hatten Sie ja zuvor schon „Die Konsequenz“ gedreht, wo Sie – damals ein Skandal – einen Homosexuellen verkörperten.

Prochnow: Das war unser dritter Film. Ich hätte ihn nicht drehen können, wenn ich ihm nicht komplett vertraut hätte. Wolfgang brachte mich zum Film, hat mir viel beigebracht. Diese Art von Arbeit hat mir erst überhaupt nicht gefallen. Die Nahaufnahmen, die ewige Warterei … Wenn man zum Dreh kommt, ist die Vorbereitung der Rolle im Prinzip schon abgeschlossen. Im Gegensatz zum Theater, wo man die Rolle wochenlang mit dem Regisseur erarbeitet.

Erinnern Sie sich an eine besonders knifflige Szene, die Sie bewältigen mussten?

Prochnow: Da wäre etwa Twin Peaks als Kino-Prequel der Serie von David Lynch. David kam zu meiner Geburtstagsfeier im Chateau Marmont Hotel in Los Angeles und bot mir eine Rolle an. Ich war begeistert – und als ich das Skript las, fiel ich aus allen Wolken. Okay, ich hatte gleich eine schöne lange Passage, aber ich musste sie rückwärts aufsagen! Und dann wurde sie wieder vorwärts abgespielt. Das war schon heftig.

Darf ich ein heftiges Thema anschneiden – Ihre Tochter Johanna, die Sie regelmäßig in Starnberg auf dem Friedhof besuchen?

Prochnow: Dieser Schmerz bleibt ewig. Ich konnte nie glauben, dass meine damalige Exfreundin (Antonia Reininghaus, d. Red.) unsere gemeinsame Tochter an deren siebten Geburtstag vergiften würde. Dass sich Antonia etwas antun könnte – sie hat an diesem Tag ja auch versucht, sich zu töten, aber sie wurde gerettet –, ist für mich noch irgendwie nachvollziehbar, aber Johanna war ihr ein und alles (Antonia Reininghaus tötete sich 2006 selbst, 19 Jahre nach dem Drama um ihre Tochter, d. Red.).

Zurück zum Film: Sollen wir hier in Deutschland versuchen, die Traumfabrik mit den bescheidenen zur Verfügung stehenden Mitteln nachzuahmen?

+ Prochnow hat eine atemberaubende Hollywoodkarriere hingelegt, drehte u. a. mit Minghella, Lynch und Michael Mann. Jetzt geht’s zurück nach Berlin. © Sigi Jantz Prochnow: Wir sollten uns auf das besinnen, was wir leisten können. Das Boot war eine Ausnahme. Wir kämpfen in Deutschland wie verrückt um Finanzierungen. Vor zwei Jahren habe ich mit Moritz Bleibtreu in Die dunkle Seite des Mondes gespielt, das war ein recht anständiger Film. Aber es war einfach nicht das Budget da. So konnte man mir etwa nicht die Garderobe zur Verfügung stellen, die meine Rolle als reicher US-Geschäftsmann erfordert hätte. Ich erinnere mich da gerne an Hollywood, als die Kostümbildnerin mit mir shoppen ging für Beverly Hills Cop 2. Ich sah einen Mantel, der 6000 Dollar kostete. „Das ist doch viel zu viel“, merkte ich an.

Und – war’s zu viel?

Prochnow: Nicht wirklich … Die Kostümbildnerin kaufte ihn sechsmal, weil während der Dreharbeiten ja Kunstblut und Dreck draufkamen … Ich will nur sagen: Ich hatte von Anfang an riesiges Glück in Hollywood, weil ich rüberkam und sofort mit den Topleuten arbeiten konnte.

Am Mittwoch Premiere im Bayerischen Hof

Mit der eigenen Ehefrau auf der Bühne – und zwar nicht des Lebens, sondern in der Komödie im Bayerischen Hof? Geht das? „Das geht wunderbar“, sagt Jürgen Prochnow. „Wir haben das ja schon auf Tournee probiert, wir müssen nicht bei null anfangen. Wir kennen uns gut, denken gleich übers Theaterspielen und genießen jeden Tag, den wir zusammen auf der Bühne stehen.“

Und wer ist zu Hause der Platzhirsch? „Sie. Ganz klar.“ Und eine ausgezeichnete Köchin sei seine Gattin auch noch. „Wir mögen’s pikant, zum Beispiel asiatisch.“ Wie pikant Ein Mann fürs Grobe wird, das heute Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof feiert, können Sie bis inklusive 26. Februar nachschmecken. Außer vom 16. bis 18. Februar. Da ist Sicherheitskonferenz. Auf dem Foto sehen Sie Prochnow mit seiner Frau Verena Wengler, die im Stück seine Ex verkörpert. Aber das muss ja nicht so bleiben …

Hier mal Science-Fiction

Bis heute kann Jürgen Prochnow nicht so ganz verstehen, dass David Lynchs Der Wüstenplanet (1983, Foto mit Prochnow als Leto Atreides) von der Kritik so niedergemäht wurde. „Es lag wohl daran, dass Lynch den Streifen von vier Stunden auf knapp über zwei kürzen musste. Aber der Film ist so reich an, ja: an Film, dass er mich fasziniert.“ Überhaupt Film: Sind heftige Rollen empfehlenswert, wenn man selbst in einem Tief steckt? Prochnow sagt: „Private Belastungen helfen mir gar nicht, um abgründige Rollen zu spielen. Wie etwa beim Der Englische Patient, wo ich einen Nazi-Offizier verkörperte. Das fiel mir wahnsinnig schwer.“

Matthias Bieber